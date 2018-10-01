Бакытжан Сагинтаев провел встречу с активом и общественностью Семея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Семее Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с активом и представителями общественности города в целях разъяснения основных задач, поставленных Президентом в Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В частности, были обсуждены вопросы повышения уровня доходов населения, улучшения качества медицинского обслуживания и образовательных услуг, дополнительные инструменты для развития МСБ, а также перспективы индустриального развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Открывая совещание, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что основным аспектом нового Послания является улучшение качества жизни населения. Отдельное внимание было уделено повышению качества образования, начиная с дошкольного возраста, это будет способствовать формированию конкурентоспособного гражданина. В рамках обеспечения комфортного проживания граждан была обозначена важность улучшения жилищно-коммунальных условий, в особенности в период отопительного сезона.

В целом на реализацию всех задач Послания Президента на трехлетний период предусмотрено 1,75 трлн тг, которые будут направлены на создание необходимых условий по повышению качества жизни казахстанцев. Так, в целях повышения уровня доходов населения, с 01.01.2019 размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен в 1,5 раза - с 28 тыс. до 42,5 тыс. тг. Кроме того, 275 тыс. гражданских служащих станут получать зарплату в среднем на 35% больше. Это, в первую очередь, работники систем образования и здравоохранения.

Следует отметить, что с увеличением МЗП снизится налоговая нагрузка для занятого населения соразмерно увеличению налоговых вычетов из доходов всех наемных работников. Снижение налоговой нагрузки, в свою очередь, затронет более 6 млн наемных работников.

С докладом по данному вопросу выступила министр труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова. По ее словам, в целях реализации поручения Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы Правительством вносятся изменения в действующее законодательство. В целом повышение МЗП приведет к росту заработной платы для 1,3 млн человек, работающих на низкооплачиваемых позициях во всех отраслях экономики. На возмещение потерь местного бюджета от недопоступлений индивидуального подоходного и социального налогов в республиканском бюджете будет предусмотрено 10,5 млрд тг.

«Реализация всех мер, предусмотренных в Послании, обеспечит мощный социально-экономический эффект в виде роста реальных доходов населения, роста платежеспособности населения, повышения совокупного внутреннего спроса и снижения объема теневой экономики», - отметила М. Абылкасымова.

Министр образования и науки Е. Сагадиев доложил, что в рамках исполнения поручений Главы государства проводится работа по повышению статуса учителей, их зарплаты, качества образования, а также создаются необходимые условия для детей и педагогов, ведется работа по расширению охвата дошкольным образованием.

«По поручению Главы государства будет разработан закон «О статусе педагога». В законе будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращения учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и другие меры. Проект закона будет разработан в течении 2-3 месяцев, и вынесен на общественное обсуждение. Прошу педагогов, родителей и всех желающих принять активное участие в данной работе», - сказал министр образования и науки Е. Сагадиев.

Вместе с тем, в настоящее время в регионе на строительство трех школ из республиканского бюджета выделено 2,5 млрд тг. Дополнительно выделенные 50 млрд тг, в первую очередь, пойдут на ликвидацию аварийных школ.

«В целом Поручения, данные Главой государства, будут обсуждены с педагогической общественностью и родителями, разъяснены и потом уже реализованы. Все нововведения будут внедрены лишь с их поддержки», - сказал Е. Сагадиев, обращаясь к общественности города.

Министр здравоохранения Е. Биртанов обратил внимание на принимаемые меры по повышению качества первичной медико-санитарной помощи, которая призвана стать центральным звеном национального здравоохранения для предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями. По области предусмотрено обучение 2261 специалистов первичной медико-санитарной помощи, из них 611 врачей и 1650 медсестер.

Е. Биртанов доложил, что в рамках с 2019 г. будет отменено ведение бумажных записей, все организации здравоохранения перейдут на электронный формат. Это, по его словам, позволит снизить нагрузку на врачей в части заполнения излишней документации - вся информация будет храниться в электронных паспортах здоровья. До ноября 2019 г. 100% населения будут иметь электронный паспорт здоровья, который обеспечит полный доступ к объективным данным о здоровье каждого гражданина независимо от того, куда обратился человек. Кроме того, в обеспечении лекарственными средствами ведется персонализированный электронный учет выдачи всех бесплатных лекарств и автоматизация системы планирования лекобеспечения. Как отметил министр, эти меры позволят правильно сформировать заявки на закупку.

До конца года будут приняты законодательные изменения. В соответствие с поручением Главы государства разработаны система регулирования цен на все лекарства, запуск которой запланирован с 2019 г., и пилотная система отслеживания лекарств, которая позволит унифицировать цены на одни и те же лекарства по всей стране.

Министр по инвестициям и развитию Ж. Касымбек в своем докладе отметил, что в Послании Главы государства народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» определены задачи по созданию комфортной среды проживания, развитию транспортной инфраструктуры, повышению качества местных дорог, созданию рабочих мест за счет развития экспортоориентированных производств.

Прежде всего, обеспечение граждан качественным и доступным жильем.

«В Восточно-Казахстанской области в прошлом году построено 3638 жилищ, в том числе 1347 индивидуальных жилых дома. В текущем году планируется ввести 410,5 тыс. м2, в том числе за счет государственных источников в рамках программы «Нурлы жер» - 126,4 тыс. м2». В целом по республике на строительство 1294 тыс. м2 (22 623 квартир) направлено 172,5 млрд тг госинвестиций. По городу Семей в рамках программы «Нұрлы жер» направлено 3,5 млрд тг на строительство 28,5 тыс. м2 жилья (486 кв.) - это строительство восьми жилых домов кредитного жилья», - проинформировал Ж. Касымбек.

Вместе с тем, в соответствии с поручением Главы государства в ближайшие пять лет по Госпрограмме «Нұрлы жер» планируется построить более 650 тыс. жилищ, что обеспечит жильем порядка 2 млн граждан. Инструментом обеспечения граждан жильем является инициатива Главы государства «7-20-25». Благодаря этой программе в ближайшие пять лет около 103 тыс. граждан смогут приобрести жилье.

«До конца года планируется открыть движение от границы Павлодарской области до г. Семей и далее до Калбатау. В 2019 г. планируется завершить участок «Таскескен - Бахты» и участок «Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи». С 2017 г. ведется реконструкция автодорог «Калбатау - Майкапшагай» протяжённостью 415 км и «Талдыкорган - Усть-Каменогорск», протяженностью по области 449 км, с завершением в 2020 г. В целом, к 2021 г. будут реконструированы основные международные автодорожные маршруты, проходящие по области», - проинформировал Ж. Касымбек.

Наряду с этим, за годы индустриализации в Восточно-Казахстанской области активное развитие получили отрасли - металлургии, машиностроения и др. Введено в эксплуатацию 57 проектов на сумму порядка 224,6 млрд тг, создано 7,1 тысяч постоянных рабочих мест. Доля области в общем объеме производства обрабатывающего сектора составляет 14%, а в общем объеме экспорта 15%. Более 40 предприятий ВКО экспортируют свою продукцию. В основном это продукция металлургической, химической и машиностроительной отраслей.

Первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев доложил, что для решения поставленных Главой государства будут приняты необходимые меры по повышению конкурентоспособности АПК и его технологическому переоснащению. На эти цели будет дополнительно выделено не менее 100 млрд тг ежегодно, что позволит в полной мере реализовать поставленные перед АПК задачи.

По его словам, в целях повышения доступности финансирования для субъектов АПК проводится работа по совершенствованию действующих и внедрению новых финансовых инструментов. Это - внедрение аграрных расписок, совершенствование агрострахования, а также развитие системы кредитных товариществ.

В ходе встречи председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов отметил, что в Послании-2019 особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса. Со следующего года соответствии с поручением Главы государства в рамках республиканского бюджета будут дополнительно предусмотрены 30 млрд тг для дальнейшей реализации «Дорожной карты бизнеса-2020». Это позволит за три года создать еще не менее 22 тыс. новых рабочих мест.

В свою очередь представители общественности Семея выступили в поддержку инициатив Главы государства, озвученных в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

«Глава государства особо отметил о необходимости создания комфортной среды проживания. Она заключается, прежде всего, в доступности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном для проживания и работы в населенном пункте и качественной инфраструктуре. Для меня, как строителя с большим опытом работы, новое Послание открывает новые возможности. Мы готовы реализовывать задачи, поставленные Президентом в Послании. Со следующего года мы поднимем на 50% зарплату на нашем предприятии», - сказал учредитель ТОО «Фирма «Азия» А. Дускужанов.

Следует отметить, что строительная компания ТОО «Фирма «Азия» участвует в реализации программы «Нұрлы жер».

«В Послании Президент страны ставит задачу - системно развивать региональную и городскую среду. Именно в рамках этого подхода, в Семее ведется застройка современного микрорайона Карагайлы, где решены все вопросы с инфраструктурой. Это наглядный пример реализации модели «люди к инфраструктуре». Планируется возвести около 100 многоквартирных домов», - сообщил А. Дускужанов.

Учитель истории школы №38 города Семея В. Галушко уверен, что увеличение расходов на образование в скором времени даст эффективные результаты.

«Ежегодное Послание Президента страны народу Казахстана - это важное событие для любого жителя республики. Каждый из нас находит в нем главное для себя направление. Для меня, как учителя, особо важно, что в новом Послании уделено особое внимание образованию. Это - необходимость принятия в следующем году закона о статусе педагога, повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза с 01.01.2019, а это в среднем 35%», - сказал учитель истории.

При этом В. Галушко отметил, что учителя уже получают надбавки за преподавание по обновленному содержанию образования, ведение предметов естественно-математического цикла на английском языке и за подтверждение аттестации в новом формате.

Врач функциональной диагностики БСМП города Семея И. Рахимова отметила, что модернизация системы здравоохранения позволит в разы улучшить качество оказания медицинских услуг, а внедрение цифровизации избавит от бумажной волокиты и позволит больше времени уделять врачеванию. В свою очередь, условия жилищной программы «7-20-25», по ее мнению, способствуют получению собственного жилья для врачей и медиков.

Доктор филологических наук, профессор Государственного университета им. Шакарима А. Еспенбетов отметил важность и своевременность поставленной задачи по повышению статуса педагога в ежегодном Послании Главы государства.

«Мы стали свидетелями глобальных достижений нашей страны. Исторический документ - Послание Президента народу Казахстана, действительно направлен на повышение качества человеческого капитала, создание всех необходимых условий», - сказал А. Еспенбетов, выразив благодарность Главе государства.