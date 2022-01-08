Бакытжан Сагинтаев провёл совещание по вопросам восстановления жизнеобеспечения Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бакытжан Сагинтаев провёл рабочее совещание по вопросам полного восстановления жизнеобеспечения города Алматы, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, 8 января аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

В совещании приняли участие заместители акима города, акимы районов, руководители ключевых управлений. Заслушаны отчеты руководителей о проводимой работе и ущербе микрорайонов, зачищенных от террористов и бандитских группировок. Заместителю акима С. Кусаинову поручено начать уборки территорий, пострадавших в результате бандитских действий, соблюдение требований безопасности и режима ЧП.

Заместитель акима М. Азербаев доложил о состоянии общегородских систем энерго-, водо-, тепло- и газообеспечения.

Отмечено, что с момента террористической атаки на город, в целом не допущено сбоев в системах жизнеобеспечения. Возникающие вопросы решались оперативно и находятся на постоянном контроле.

Заместителю акима М. Кикимову поручено нормализовать ситуацию с продовольственным обеспечением горожан и продовольственной безопасностью города, а также обеспечить логистические системы поставки продуктов.

Кроме того, аким Б. Сагинтаев поручил взять на особый контроль вопрос продовольственного обеспечения, особенно в магазинах у дома, и организовать бесперебойную работу городских аптек.

Как известно, со вчерашнего дня, по поручению акима города Б. Сагинтаева открыто два супермаркета сети «Magnum». В ближайшее время также будут открыты ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек.

На совещании также были заслушаны отчёты руководителей управления здравоохранения и городской мобильности. Они доложили о текущей ситуации и предпринимаемых мерах по ее нормализации.

В Алматы начата предварительная оценка нанесённого ущерба в результате террористической атаки. Напоминаем, что 5-го января т.г. на г. Алматы была совершена террористическая атака.

В результате были захвачены административные здания, уничтожены и разграблены магазины, субъекты малого бизнеса, нанесён значительный ущерб личному имуществу горожан. Напомним в тот же день, Глава государства К. Токаев объявил о начале антитеррористической операции.