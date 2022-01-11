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    10:59, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам восстановления жизнедеятельности Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Бакытжан Сагинтаев на аппаратном совещании рассмотрел актуальные вопросы жизнедеятельности мегаполиса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города сообщил, что в связи с разрушением здания городского акимата работа аппарата акима временно будет продолжена в здании акимата Алмалинского района. Городские управления разместятся в других зданиях.

    Рассмотрены вопросы возобновления работы объектов торговли, пассажирского транспорта, предприятий жизнеобеспечения, уборки и восстановления дорог, тротуаров.

    Кроме того, рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация по КВИ. На сегодня в городе фиксируется рост заболеваемости, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Ситуация усложняется циркулированием штамма «омикрон», что подтверждено секвенированием. В этой связи аким Алматы Б. Сагинтаев поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности, активизировать работу ПМСП, Телемедицинского центра, подготовить к развертыванию резервные койко-места.

    Жителям города необходимо активнее прививаться и пройти ревакцинацию.

    Подводя итоги совещания, Б. Сагинтаев поручил в кратчайшие сроки завершить уборку улиц и восстановление разрушенного покрытия. На особом контроле необходимо держать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, бесперебойной работы коммунального хозяйства.

    Напомним, в связи с режимом ЧП в городе действует комендантский час с 23:00 до 7:00. Горожане обязаны соблюдать его требования.


    Теги:
    Акимат Бакытжан Сагинтаев Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы
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