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Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития СКО, Костанайской и Павлодарской областей

23 Июля 2018 17:16 164
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Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития СКО, Костанайской и Павлодарской областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz

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В ходе совещания обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий в разрезе направлений проектного управления акиматами Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Акимы Костанайской области А. Мухамбетов, Павлодарской области Б. Бакауов и Северо-Казахстанской К. Аксакалов представили основные социально-экономические показатели регионов и доложили о развитии транспорта и логистики, АПК, образования, здравоохранения, туризма, торговли, массового предпринимательства, а также о проведении базовой индустриализации, привлечении инвестиций и производительной занятости.

В своих выступлениях акимы акцентировали внимание на мерах, принимаемых для формирования новой модели экономического роста.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Премьер-министр РК,
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