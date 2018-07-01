Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Санкт-Петербурге Премьер-министр РК принял участие в заседании ЕМПС, где также собрались премьер-министры стран Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании приняли участие премьер-министры Армении - Н. Пашинян, Беларуси - А. Кобяков, Кыргызстана - М. Абулгазиев, Российской Федерации - Д. Медведев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян.

Традиционно заседание Межправсовета прошло в узком и расширенном составах.



В узком составе участники рассмотрели ход реализации цифровой повестки ЕАЭС, вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, энергетики и транспорта. В частности, обсуждены вопросы формирования общего рынка газа, создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Союза с использованием технических средств и сопряжением государственных информационных систем.

На заседании в расширенном составе рассмотрены вопросы таможенного сотрудничества, а также инструменты регулирования интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности.

Бакытжан Сагинтаев, выступая на заседании ЕМПС в расширенном составе, сообщил, что результаты сегодняшней работы - новые идеи, проекты и инициативы - будут способствовать повышению благосостояния всех граждан государств региона. Они создадут условия, которые будут содействовать экономической, политической и социальной стабильности. Бакытжан Сагинтаев отметил, что сотрудничество в рамках Союза показывает стабильную тенденцию роста товарооборота.



За I квартал 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. взаимная торговля ЕАЭС увеличилась на 16,4% ($13,9 млрд), объем внешней торговли государств-членов Союза с третьими странами на 23,8% ($172,3 млрд). По прогнозам Евразийского банка развития, рост ВВП ЕАЭС в 2019 году составит 2,1% .

Бакытжан Сагинтаев также уделил отдельное внимание законодательному регулированию сотрудничества в рамках ЕАЭС. Так, работа по формированию и развитию договорно-правовой базы Союза ведется в плановом порядке. В прошлом году было принято более 600 актов, направленных на развитие интеграционного объединения.

«Мы стремимся повысить качество обращаемой продукции, при этом, не создавая излишних инструментов регулирования и издержек для бизнеса. Проводится работа по внесению порядка 70 поправок в Договор о ЕАЭС по совершенствованию права Союза. На сегодня заключены торгово-экономические соглашения с Китаем, соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Ираном. Нам необходимо и дальше продолжать работу по определению партнеров по проведению внешнеторговой политики», - сказал Бакытжан Сагинтаев, подчеркнув, что в ближайшее время также предстоит принять ряд важных документов.

Следует отметить, что на сегодняшний день активизированы переговоры о заключении торгово-экономических соглашений ЕАЭС с рядом государств. На различных уровнях готовности находятся вопросы сотрудничества с Израилем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией и другими странами.

«Казахстан всегда являлся сторонником привлечения новых игроков в "орбиту" нашей интеграции. Здесь отмечу, что Президент Казахстана поставил акцент на необходимости сотрудничества ЕАЭС с технологически успешными и инвестиционно-привлекательными странами и интеграционными блоками», - сообщил Б. Сагинтаев.

Премьер-Министр Казахстана напомнил участникам заседания о новых стратегических задачах по дальнейшему развитию и повышению привлекательности ЕАЭС, поставленных главами государств-членов в ходе заседания Высшего совета, состоявшегося 14 мая 2018 года. Так, Президентом РК Н. Назарбаевым были озвучены инициативы по созданию крупных инфраструктурных мегапроектов: скоростной железнодорожной и автомобильной магистрали по маршруту «Китай - Казахстан - Россия - Беларусь - Европа», судоходного канала через Каспийское и Черное моря, а также предложение о необходимости анализа и устранения имеющихся препятствий во взаимной торговле Союза.

В этой связи, как отметил Б. Сагинтаев, необходимо максимально использовать имеющийся потенциал и инфраструктуру ЕАЭС, которая позволит стать мостом между Азией и Европой, Востоком и Западом, Тихим и Атлантическим океанами. Проводимые заседания Совета Комиссии, в свою очередь, позволят в ближайшей перспективе значительно сократить количество барьеров.

В завершение Премьер-Министр подчеркнул, что ЕАЭС становится все более системным и основательным.

«Для нас это приоритетный внешнеэкономический проект. Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение. Выстраивание наших взаимоотношений на принципах поиска компромиссов и выработки эффективных решений станет мощным стимулом для укрепления Союза, повышения его привлекательности в мировом сообществе», - резюмировал Б. Сагинтаев.

По итогам заседания ЕМПС были подписаны поручения Межправсовета по вопросам формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза и рабочей группы по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, а также ряд документов организационного характера. Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Беларуси в октябре 2018 года.