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Бакытжан Сагинтаев пригласил сербских инвесторов в Казахстан

9 Октября 2018 19:20 124
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Бакытжан Сагинтаев пригласил сербских инвесторов в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев пригласил сербских инвесторов в Казахстан , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе казахстанско-сербского бизнес-форума глава Правительства РК рассказал об инвестиционном климате в Казахстане и преференциях для бизнеса.

«Выражаю особую признательность вам, господин Президент, за участие в сегодняшнем форуме. Отношения между нашими странами, прочной основой которым является ваша добрая дружба с Главой нашего государства, развиваются в положительном ключе. Обладая значительным экономическим потенциалом, Сербия является надёжным партнёром Казахстана в Европе», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к Президенту Республики Сербия Александру Вучичу и к участникам форума.

Бакытжан Сагинтаев пригласил сербских инвесторов в Казахстан 

Премьер подчеркнул, что Казахстан высоко ценит всестороннюю поддержку Сербии, оказанную главным международным инициативам нашей республики.

«Крепнет сотрудничество в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Сербии вырос на 59%, но если мы переведем это в денежном выражении, то не очень-то много. Потому мы сейчас в ходе двухсторонних переговоров с господином Президентом обговорили разные направления, где мы можем поднять уровень наших бизнес-отношений на более высокий уровень. Есть понимание, есть направления, есть даже и финансирование», - добавил Бакытжан Сагинтаев.

Глава Кабмина также сообщил, что только за последние четыре года в Казахстане проведены 52 реформы в налоговой и таможенной сферах, оптимизирована налоговая нагрузка, проработаны преференции для бизнеса. Для всех инвесторов доступна единая база, успешно реализована при этом государственно-частное партнёрство. В заключение он пригласил сербских инвесторов в Казахстан.

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Ключевые слова: Инвестпроекты, Правительство РК, Премьер-министр РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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