Бакытжан Сагинтаев представил результаты обсуждения Стратегии «Алматы-2050»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Kazakhstan Urban Conference-2019 аким Алматы Бакытжан Сагинтаев представил результаты публичного и экспертного обсуждения Стратегии «Алматы-2050», открывающей принципиально новый этап развития мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На дискуссионной площадке Kazakhstan Urban Conference 2019, организованной в акимате Алматы, обсуждаются темы общественной безопасности, эффективности городского транспорта, экологии, территориального развития мегаполиса, улучшения состояния коммунального сектора, обеспечения занятости и другие вопросы.

Урбан-форум собрал стейкхолдеров, урбанистов, архитекторов, экономистов, инвесторов, представителей неправительственных организаций и горожан, которые в открытом диалоге представляют свое видение на развитие современных городов.

Представляя Стратегию развития «Алматы-2050», аким города Бакытжан Сагинтаев отметил, что она основана на трех принципах: новая экономика, новое пространство и новые коммуникации.

«Мы исходим из того, что высокое качество жизни алматинцев может быть обеспечено только на базе сильной городской экономики. Поэтому в Стратегии заложен «структурный маневр» экономического развития, в рамках которого мы постепенно перейдем к увеличению доли креативных индустрий, информационных технологий, туризма», - подчеркнул аким.

Говоря о новой организации городского пространства, аким мегаполиса отметил, что Алматы будет развиваться как «город без окраин».

Третий принцип - новые коммуникации – был применен в разработке Стратегии «Алматы-2050», которая стала результатом конструктивного общественного диалога по самым жизненно важным городским проблемам.

Для реализации заложенных в Стратегии задач принят ряд документов по решению среднесрочных целей. Это Комплексный план «Новый Алматы» на 2020-2024 годы, межрегиональный план развития Алматинской агломерации - «Большой Алматы», единая региональная программа «Алматы Бизнес-2025».

Кроме того, будут разработаны программа развития «Алматы-2025», концепция мастер-плана развития города и новый генплан Алматы.

«Сегодня могу уверенно сказать, что все городское сообщество Алматы приняло участие в разработке и обсуждении Стратегии. Она разработана с привлечением экспертного сообщества, Делового совета, Общественного совета Алматы, депутатского корпуса городского маслихата, бизнес-сообщества, наиболее активных представителей гражданского общества и жителей города», - сообщил аким города Б. Сагинтаев, подчеркнув, что впервые в стратегическом планировании Алматы был реализован принцип «слышащего государства».

Все поступившие предложения были разделены на несколько категорий. Порядка 130 предложений жителей, поступивших через сайт, были учтены в итоговом варианте Стратегии. 234 предложения носят среднесрочный (тактический) характер и направлены для включения в операционные планы государственных органов. 123 предложения зарегистрированы в системе Open Almaty для решения в ближайшее время.

Доработанная с учетом мнения экспертов и общественности Стратегия выносится на рассмотрение маслихата города.