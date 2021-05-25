Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинских выпускников с окончанием учебного года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в сети Facebook поздравил выпускников и учителей алматинских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города сообщил, что в этом году звонок прозвучит для 11 337 выпускников школ. 642 из них претендуют на «Алтын белгі» и 758 на аттестат с отличием.

Этот учебный год в связи с пандемией коронавируса полностью прошел в онлайн-формате. Дистанционным обучением были охвачены почти 97% учащихся школ.

«Благодарю учителей за выдержку и терпение, родителей – за поддержку и понимание, а детей – за усердие и старание», - написал он, отметив, что благодаря слаженной работе дети показали хорошие результаты в учебе.

Напомним, что команды из Алматы в ежегодной Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам среди школьников одержали победу в 18-й раз.

«Дорогие выпускники! Сегодня перед вами открываются новые возможности. Пусть удача сопутствует вам на избранном пути. Смело идите к своей мечте, покоряйте новые вершины знаний и достигайте поставленных целей. Желаю вам крепкого здоровья и успехов! Ақ жол!», - заключил аким.





Напомним, последний звонок сегодня прозвенит в казахстанских школах.