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Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем госсимволов

4 Июня 2020 13:45
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Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем госсимволов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слова поздравления аким Алматы Б. Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Обращаясь к алматинцам, Бакытжан Сагинтаев пожелал преодоления трудностей и радости побед.

«Поздравляю с Днем государственных символов! В этот день желаю всем алматинцам побольше поводов для радости от новых побед, преодоления трудностей и объединяющей всех нас любви к родному городу и Родине!», - написал аким Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Дата,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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