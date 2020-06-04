Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем госсимволов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слова поздравления аким Алматы Б. Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Обращаясь к алматинцам, Бакытжан Сагинтаев пожелал преодоления трудностей и радости побед.

«Поздравляю с Днем государственных символов! В этот день желаю всем алматинцам побольше поводов для радости от новых побед, преодоления трудностей и объединяющей всех нас любви к родному городу и Родине!», - написал аким Алматы.