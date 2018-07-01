Бакытжан Сагинтаев посетил крупные промышленные объекты ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ ­ ­- Сегодня по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область для ознакомления с ходом реализации в регионе Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», а также государственных и отраслевых программ. Об этом сообщает primeminister.kz.

Первым объектом в графике рабочей поездки стало одно из крупнейших месторождений в мире - Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, которое занимает территорию более 280 кв. км. Показатели добычи составляют примерно 45% всей добычи газа в республике и около 16% общего производства жидких углеводородов, а общие оценочные запасы превышают 2,4 млрд баррелей конденсата и 16 трлн кубических футов газа.

В ходе посещения Премьер-Министр Б. Сагинтаев ознакомился с технологическим процессом добычи углеводородов. Об основных результатах работы предприятия рассказал генеральный директор компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» Эдвин Блом. Карачаганак содержит 12 млрд баррелей жидких углеводородов и 57 трлн кубических футов газа, из которых около 11% было добыто до настоящего времени. Э. Блом сообщил, что на 21 году освоения Карачаганака обеспечено 42% всех производственных показателей по республике, и это говорит о том, что имеются большие перспективы дальнейшего освоения месторождения.

По его словам, КПО стабильно демонстрирует высокие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

«Наши экологические показатели находятся на мировом уровне. Очень строгие стандарты экологической безопасности поддерживаются не только на производстве, но и в широком масштабе. Уже второй год мы организуем экологический форум в Уральске, на который мы собираем не только сотрудников КПО, но и подрядчиков для того, чтобы обсуждать повышение экологической безопасности. Потому что, даже, если сегодня показатели хороши, возможно, завтра они уже будут недостаточно хороши. Среда меняется», - сказал Эдвин Блом.

Бакытжану Сагинтаеву также подробно рассказали о работе установок по расширению и пролонгации эксплуатации Карачаганакского месторождения. На сегодня нефть в основном экспортируется по трубопроводу КТК, ведущему к порту «Южная Озереевка» на Черном море. Еще один маршрут для сбыта нефти - через трубопровод «Атырау - Самара», соединяющийся с транспортной системой компании «Транснефть», что обеспечивает доступ к порту Приморска и ряду европейских направлений.

Говоря о технологической модернизации предприятия и внедрении элементов Индустрии 4.0, гендиректор КПО проинформировал, что к настоящему моменту акционерами консорциума в освоение Карачаганака инвестировано свыше $23 млрд. В разработке месторождения используются самые передовые технологии. Это позволяет сочетать умелое недропользование с получением максимальной экономической отдачи. Вместе с тем, руководство КПО намерено и дальше инвестировать в поддержание технологического оборудования.

«В настоящее время вызывают большой энтузиазм планы по цифровизации, к которой призвал Президент страны. Мы видим целый ряд инициатив, которые охватывают безопасность, экологическую ответственность, человеческий капитал и т.д. КПО и без того является высокотехнологичным предприятием, но цифровизация - это наиболее интенсивно развивающиеся инновации, поэтому нам надо постоянно максимизировать местный персонал», - сказал Э. Блом, подчеркнув, что поддержка местных товаропроизводителей также является одним из основных приоритетов КПО.

Кроме того, КПО поставляет электроэнергию для нужд населения Западно-Казахстанской области. Для этих целей функционирует газотурбинная электростанция, основным назначением которой является обеспечение собственной электрической энергией всего производственного комплекса месторождения и близлежащих населенных пунктов.

С продолжением работы технологической цепочки нефтегазопереработки Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился на заводе АО «Конденсат». Здесь в рамках телемоста с участием Главы государства введено производство бензина экологического класса К5.

Председатель Совета директоров АО «Конденсат» В. Джунусов рассказал о проведенной модернизации завода, а также проинформировал о принимаемых мерах по автоматизации и цифровизации производства. В 2017 году завод был модернизирован с увеличением мощности предприятия до 850 тысяч т в год. Кроме этого, в июне 2018 года введена установка по гидроочистке дизельного топлива до экологического класса К5. В целом на реконструкцию завода привлечено инвестиций свыше $200 млн.

Данная модернизация позволила покрыть дефицит моторных топлив на внутреннем рынке страны, а также увеличила поступления в бюджет акцизов и иных видов налоговых платежей. Кроме того, завод обеспечивает достойным доходом более 1000 жителей области (работников предприятия и членов их семей), создав высококвалифицированные рабочие места. С начала функционирования новых бензиновых установок было реализовано более 80 тыс. т бензина высшего экологического класса К5. В бюджет области выплачено за этот период около 1 млрд тг акцизов.

Реализация производимых на заводе высокооктановых бензинов и дизельного топлива производится не только в ЗКО, но и в близлежащие области. Кроме того, половина объема производимой продукции поставляется за рубеж. К примеру, вакуумный газойль экспортируется в Белоруссию, сбыт гудрона ориентирован на Россию.

Западно-Казахстанская область имеет важное промышленное значение для страны. Промышленность региона представлена предприятиями нефте- и газодобычи, переработки нефтепродуктов, машиностроения, металлургии, оборонной, горнодобывающей, швейной и пищевой отраслей. Объем производства промышленной продукции за январь-июнь 2018 г. составил 1184,6 млрд тг. Индекс физического объема составил 98,6% к соответствующему периоду 2017 года. В рамках ГПИИР и Карты индустриализации в 2018 году реализуются 7 проектов стоимостью 7 млрд тг с созданием 262 рабочих мест.

В ходе рабочей поездки Премьер-Министр Б. Сагинтаев также посетит ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры, проведет встречу с активом области и представителями бизнеса по вопросам проектного управления.

В частности, будет осмотрен ход строительства автодороги «Уральск - Таскала - граница РФ Озинки» и «Казталовка - Жанибек - Бокей орда». Данные направления развивают сообщения районных центров с областным центром. Здесь же Премьер-Министр обсудит ход реализации госпрограммы «Нұрлы жол» с представителями Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов.

Далее Премьер-Министр направится в п. Зачаганск для инспектирования хода строительства жилых домов по программе «Нұрлы жер» и ознакомления с реализацией программы «7-20-25».

В специализированном Центре обслуживания населения Б. Сагинтаев наглядно ознакомится с процессом автоматизации предоставляемых госуслуг и реализацией региональных проектов госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Завершит рабочую поездку Премьер-Министра совещание с активом и представителями бизнеса в областном акимате, на котором будут обсуждены вопросы проектного управления, подведены итоги работы за 6 месяцев т. г. и рассмотрены планы по дальнейшему решению задач, данных в Посланиях Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив».

Напомним, Бакытжан Сагинтаев совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее состоялись поездки в Атыраускую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую, Акмолинскую, Актюбинскую области.