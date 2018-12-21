Бакытжан Сагинтаев посетил институт «Алматыгенплан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан», где ознакомился с планами по дальнейшему развитию города, передает primeminister.kz.

В ходе осмотра нового здания института, введенного в эксплуатацию в ноябре текущего года, Премьер-Министр ознакомился с работой ситуационного центра. По примеру Нью-Йорка, Сингапура, Лондона создана платформа больших данных Big Data для эффективного управления городом. Другими словами, это будущий мозговой центр управления городом Алматы. В ситуационном центре уже интегрированы 10 городских и республиканских систем. За два года планируется интегрировать 27 систем и баз данных. В системе собраны данные об автотрафике в городе, ежедневном объеме пассажиропотока общественного транспорта, данные о загруженности школ и детских садов. Проводится анализ криминогенной ситуации, мониторинг исполнения бюджета.

Аким города Б. Байбек доложил, что в режиме реального времени ведется анализ по более чем 1000 индикаторам развития. Основываясь на анализе Big Data, строится многолетнее прогнозное моделирование различных городских показателей: эффективность экономики Алматы, численность и состав населения, влияние косвенных факторов на социально-экономические развитие. Разрабатываются различные модели управления мегаполисом, которые ложатся в конкретные управленческие решения.



Кроме того, был осмотрен цифровой 3D голографический макет Алматы и общественная приемная Оpen Almaty, образованная для оказания услуг населению по решению различных вопросов. Во фронт-офисе общественной приемной услуги оказывают представители всех районных акиматов, управлений жилья, занятости и соцзащиты, пассажирского транспорта, природных ресурсов и архитектуры, городской прокуратуры, полиции, департамента госдоходов, ДЧС, ЦОН, Национальной палаты предпринимателей, медиаторы.

На территории института также состоялась презентация проектов-драйверов, реализуемых в рамках Послания Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Так, с начала 2018 года по проектному принципу запущена инициатива «50 драйверов развития Алматы», призванная обеспечить дальнейший рост экономики и кардинально изменить облик города.

Как отметил заместитель акима Алматы С. Макежанов, на сегодняшний день реализовано 18 из 50 проектов на 124 млрд тенге. Наибольшее количество проектов реализуются в социальной сфере - 30%, в сфере транспорта - 25%, энергетики и благоустройства по 10%. Наряду с этим, в городе активно реализуется программа «Цифровой Казахстан». В Алматы был создан технологический хаб, где представлены 40 компаний работающие в сфере онлайн торговли, автоматизированной логистики, разработки программного обеспечения, блокчейн технологий. На сегодняшний день доля города в производстве ИТ-продуктов составляет 50%. В рамках SmartCity реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, мониторинга селевой активности, общественного транспорта, образования и здравоохранения.