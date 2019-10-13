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11.10.2019 20:56
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Бакытжан Сагинтаев посадил деревья во дворах школ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в озеленении школ города, где было высажено 4360 саженцев в рамках общегородской акции Jasyl Almaty, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бакытжан Сагинтаев присоединился к ученикам и учителям школ №№ 200 и 181 Наурызбайского и Алатауского районов. В двух школах было высажено порядка 600 саженцев. Всего в 110 школах города, где не хватало зелени, в этот день старшеклассники с родителями и учителями высадили 4360 саженцев акации, сосны, катальпы, клена, ясеня.
«Радует, что вместе со старшеклассниками вышли родители. Видно, что им небезразлично состояние окружающей среды. Поэтому они откликнулись на наш призыв и взялись за озеленение с энтузиазмом и вдохновением. За своими деревьями они будут ухаживать и поливать», - отметил Бакытжан Сагинтаев.
«Свое будущее мы связываем с родным городом. Мы хотим, чтобы Алматы и сегодня, и через много лет был экологически благополучным и оставался самым зеленым городом на планете», - заявили ребята во время акции.
13 октября пройдет осенняя посадка на склоне горы Кок-Тобе, пострадавшей от пожара.
Ранее были высажены 50 тысяч саженцев ели Шренка на склоне горы Мохнатка. В акции по озеленению приняли участие общественники, волонтеры и молодежь.
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