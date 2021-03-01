Бакытжан Сагинтаев поблагодарил алматинцев за сплоченность и взаимовыручку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Слова признательности от имени горожан аким Алматы Бакытжан Сагинтаев адресовал врачам, учителям, полицейским и волонтерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в сети Instagram Бакытжан Сагинтаев написал, что в первый день весны, в День благодарности, от имени горожан говорит «спасибо» врачам и санэпидемиологам, полицейским и военным, волонтерам и дезинфекционистам.

«Благодаря вашему труду мы смогли устоять под ударом пандемии коронавируса. Несмотря на то, что вам пришлось буквально жить на работе, лишившись общения с родными, вы не отступили. Вы знаете и осознаете, что на чаше весов здоровье целого мегаполиса», — отметил аким.

По его словам, город выстоял благодаря нашей солидарности, взаимной поддержке и помощи слабым. Горожане делились теплом своих сердец, согревали друг друга улыбками, поддерживали добрым словом.

«Борьба с пандемией еще не завершилась. Но мы знаем, что способны выдержать самые суровые испытания и стать еще сильнее, добрее и смелее», — написал аким города.





Поблагодарив каждого алматинца за понимание и поддержку, Б. Сагинтаев пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия и процветания городу.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.