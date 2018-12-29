Бакытжан Сагинтаев: открываем тысячи заводов - где результат?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался недоволен показателями производительности труда в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства говорил об этой проблеме и дал поручение до конца года, может быть раз в полгода, составить рейтинг регионов по росту производительности труда. Из ваших докладов видно, что на все вы ищите причины. Увеличилось количество рабочих мест и куча других причин. Каждый раз в день индустриализации, когда вы подключаете новые заводы и фабрики, почему они не оказывают влияние на рост производительности труда?», - сказал Премьер на заседании Правительства, обращаясь к акимам областей.



По его словам, производительность труда отражает проделанную акимами работу.



«Если у вас снижается уровень работы одного завода, как будто у вас падает полностью производительность труда, мы от этого зависим, будь это сельское хозяйство, будь это переработка продуктов и в другой промышленности. Какую отрасль не возьмите, у вас на все есть причина и ссылки. Где системная работа? Мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?», - спросил глава кабмина.



Б. Сагинтаев поручил первому заместителю Премьер-министра Аскару Мамину взять этот вопрос под личный контроль.



«По итогам года еще раз посмотрим, когда выйдут итоги. Сейчас ваши говорят так, а по итогам года у вас будут другие результаты. Когда вы собираетесь все это исправить, если до сегодняшнего дня эта работа не была проведена, вряд ли она будет сделана завтра. По этой причине прошу этот вопрос постоянно держать на контроле. Мамин, раз в полугодие нужно возвращаться к этому вопросу и контролировать ход исполнения этих обязательств. Протоколом закреплять обещания, а потом сравнивать. Это поручение Главы государства надо выполнять полностью. Это Мамину на контроль», - дал поручение Премьер.







Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек рассказал о показателях производительности труда в региональном разрезе.