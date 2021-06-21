Бакытжан Сагинтаев осмотрел пешеходную зону вдоль реки Малая Алматинка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда посетил пешеходную зону вдоль реки Малая Алматинка, где ведется благоустройство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram Сагинтаев рассказал об основных изменениях пешеходной дорожки. «Терренкур постепенно преображается. Проект благоустройства пешеходной тропы протяженностью около 9 км завершается. Что сделано? Во-первых, оздоровили зеленый фонд, высадив почти 5 тысяч единиц кустарниковых растений. Они укрепляют склоны и не дают берегам осыпаться. Естественно, что зеленая масса сохраняет особый микроклимат, способствующий восстановлению организма. Не зря ведь терренкуры строили в лечебных целях», – написал аким Алматы.

По его словам, во-вторых, приведено в порядок русло, очистив его от ила и песка. Укрепили и восстановили габионные конструкции. Реконструировали мост на ул. Макатаева, обновили гидротехнические сооружения. Это позволило увеличить пропускную способность реки Малая Алматинка с 0,5 куб. м до 2,5 куб. м в минуту. Где возможно, расширили дорожку с двух до трех с половиной метра, заменив асфальтовое покрытие.

«Для удобства горожан обновили и добавили новые скамьи, установили навигационные стенды и информационные стелы с указанием высоты над уровнем моря. Также облагородили туннель под пр. Аль-Фараби, а за зданием Дворца школьников установили смотровую площадку. Все выполнено с применением дерева, чтобы сохранить гармонию и целостность пространства», – отметил Бакытжан Сагинтаев.

Работа по благоустройству подходит к концу. Осталось подключить санитарные узлы, установить детские площадки и благоустроить отдельные участки.

Во время рабочего объезда аким города также осмотрел результаты работ по благоустройству сквера Дружбы за гостиницей Казахстан и ход восстановления исторического облика сквера у КазНАТОБ им. Абая. Кроме того, Бакытжан Сагинтаев ознакомился с началом работ по реконструкции фонтана и благоустройству территории Государственного музея им. А. Кастеева.



