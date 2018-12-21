Бакытжан Сагинтаев обсудил с молодыми учеными перспективы развития науки в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр провел встречу с молодыми учеными научных организаций и высших учебных заведений, а также представителями Министерства образования и науки РК в Алматы, передает primeminister.kz.

Как сообщалось ранее, по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы в целях ознакомления с ходом реализации Посланий Президента, а также с исполнением плановых показателей ряда государственных программ.



В ходе беседы обсуждены вопросы развития системы управления наукой и программы докторантуры, оснащения высших образовательных учреждений современным оборудованием, совершенствования системы присуждения ученой степени.



Главой государства 2019 год объявлен Годом молодежи. Открывая встречу, Бакытжан Сагинтаев отметил, что комплексная поддержка молодежи становится приоритетом государственной политики. Для развития науки создаются наилучшие условия, предоставляются субсидии, льготы и другие меры поддержки. Вместе с тем, от молодежи, в свою очередь, ожидают активной и эффективной отдачи во всех сферах экономики. Молодежь должна выступать с конкретными инициативами, предлагать свои знания по повышению производительности труда и увеличению рабочих мест. К примеру, это научные разработки в области сельского хозяйства, направленные на улучшение качества урожая.

В своем Послании Глава государства дал ряд поручений по совершенствованию системы управления наукой, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе.



Основные поручения из Посланий «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» по вопросам науки:



в течение пяти лет необходимо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП;



развитие вузовской науки с приоритетом на исследования в металлургии, нефтегазохимии, АПК, био- и информационных технологий;



осуществление поэтапного перехода на английский язык прикладных научных исследований;



реализация вузами совместных проектов с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими центрами, крупными предприятиями и ТНК;



софинансирование со стороны частного сектора всех прикладных научно-исследовательских разработок;



системная политика по поддержке молодых ученых с выделением им квот в рамках научных грантов.



Для реализации задачи Главы государства по повышению результативности казахстанской науки Правительством ведется системная работа по поддержке инициатив молодежи Казахстана. Основная цель - диверсифицировать источники, бюджетные средства должны сыграть роль «рычага» для привлечения частного финансирования, в том числе путем включения казахстанских ученых в крупные международные научные проекты. Начато выделение грантов на коммерциализацию научных результатов на условиях софинансирования, привлекается частный сектор. Так, на внедрение отечественных научных разработок в рамках 138 проектов привлечены из негосударственных источников около 3,2 млрд тенге. Наряду с этим учеными совместно с бизнес-сообществом реализуются ряд проектов по линии Фонда науки и Всемирного банка.



В рамках встречи также выступили молодые ученые, которые подняли актуальные вопросы и озвучили предложения по дальнейшему развитию отрасли.



Директор Центра научных исследований Almaty Management University Данияр Сапаргалиев затронул вопросы совершенствования системы присуждения ученой степени. Директор астанинского филиала Института ядерной физики Министерства энергетики РК, председатель Национального научного совета по энергетике и машиностроению, кандидат физико-математических наук, доцент М. Здоровец, в свою очередь, рассказал о текущей системе управления наукой и мерах по ее модернизации.

Руководитель Центра физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби, кандидат химических наук, профессор Б. Кенесов уделил внимание теме развития вузовской науки и программы докторантуры, а также оснащению высших образовательных учреждений современным оборудованием. Ученый, преподаватель КазНУ Е. Досжанов поднял вопросы социальной поддержки молодых ученых, в частности обеспечения общежитиями. Выступление заведующего лабораторией Национального центра биотехнологии, руководителя научного проекта, кандидата биологических наук М. Жабагина было посвящено вопросам развития междисциплинарных наук. Кроме того, были затронуты вопросы коммерциализации отрасли на примере геномных исследований.

Докторант «Назарбаев Университета», вице-председатель Альянса молодых ученых Б. Абдикенов рассказал присутствующим о важности развития искусственного интеллекта, в частности о пользе применения в области здравоохранения (персональная медицина), образования, сельского хозяйства (автономная сельхозтехника). Завкафедрой Казахского государственного женского педагогического университета, к. п. н. Наргиз Балтабаева рассказала о пользе проводимых курсов и тренингов для молодых педагогов, а также выступила с предложением по внедрению нового инструмента подготовки молодых педагогов.

Преподаватель центра постдипломного образования Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Е. Ишкинин отметил, что в Казахстане необходимо развивать практику стажировок молодых ученых в международных лабораториях. Развивать научный потенциал посредством перенимания опыта у иностранных ученых.

Заведующий лабораторией Института информационных и вычислительных технологий, к. т. н. Р. Мусабаев отметил, что информационные и вычислительные технологии являются базисом развития научного потенциала. В свою очередь, заместитель директора филиала Института археологии им. А. Х. Маргулана, к. и. н. Т. Мамиров затронул темы реализации основных приоритетов статьи Главы государства «Семь граней Великой степи», а также обозначил важность дальнейшего изучения историко-культурного наследия.

Ученый секретарь Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова М. Козыбаева подняла вопрос перспективного развития научных институтов и грантовых исследований, также акцентировав внимание на системе стимулирования молодых ученых.

По данным МОН РК, в Казахстане научными исследованиями и разработками в 2017 г. занималось 386 организаций, задействовано 22 081 человек, в том числе, 17 205 специалистов-исследователей среди которых 7733 молодых ученых в возрасте до 35 лет. В проектах и программах, одобренных к финансированию на 2018-2020 гг. в рамках грантового и программно-целевого финансирования, удельный вес молодых ученых до 35 лет увеличен до 49,3% от общего числа исполнителей, участвующих в научных исследованиях, что в 1,4 раза выше, чем в исследованиях 2015-2017 гг.



Основным научным центром Казахстана является Алматы. Численность работников научно-исследовательских работ города составляет 8,8 тыс. человек - это около 40% всех ученых Казахстана. На долю города приходится 36,8% научных исследований и разработок. Число организаций, выполняющих исследования и разработки составляет - 131.

В ходе рабочей поездки Премьер-Министр также посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, на примере которых ознакомится с повышением качества образования и подготовки кадров, а также развитием в городе транспортной инфраструктуры, туристической отрасли и т. д.

Напомним, что Премьер-Министр РК совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее Бакытжан Сагинтаев с рабочими поездками посетил Атыраускую, Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Жамбылскую области.



