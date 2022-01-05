Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы! Я обращаюсь к Вам в связи с непростой ситуацией в городе. За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Только что Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Это важное решение для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан», - говорится в обращении акима.

Как отметил Б.Сагинтаев, в соответствии с законом Президентом страны комендантом города назначен начальник департамента полиции Алматы генерал К.Таймерденов.

«Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Наша общая задача - сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан.

Призываю всех горожан, не поддаваться на провокации и беззаконие. Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, - спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу», - обратился к алматинцам Бакытжан Сагинтаев.