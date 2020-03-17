Бакытжан Сагинтаев назвал главную цель карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям по поводу введения в городе карантина из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача – прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города», - сказал аким в специальном обращении.

Карантин вводится с 00:00 часов 19 марта. Основные меры включают масштабные противоэпидемиологические мероприятия в мегаполисе через механизмы самоизоляции и домашнего карантина, блокировкой мест заражения с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров, усилением санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарная очистка прилегающей территории.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17 случаев.