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Бакытжан Сагинтаев назвал главную цель карантина в Алматы

17 Марта 2020 17:19
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Бакытжан Сагинтаев назвал главную цель карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям по поводу введения в городе карантина из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача – прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города», - сказал аким в специальном обращении.

Карантин вводится с 00:00 часов 19 марта. Основные меры включают масштабные противоэпидемиологические мероприятия в мегаполисе через механизмы самоизоляции и домашнего карантина, блокировкой мест заражения с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров, усилением санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарная очистка прилегающей территории.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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