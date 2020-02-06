Бакытжан Сагинтаев: Наша цель – создать условия, при которых общество, бизнес будут свободны от коррупции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие руководители государственных, правоохранительных и военных органов, представители судейского корпуса, депутаты маслихата, ректоры вузов, главврачи медучреждений, директоры школ и колледжей.

Открывая совещание, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым борьба с коррупцией обозначена приоритетным направлением государственной политики.

Впервые на законодательном уровне закреплена персональная ответственность руководителей за коррупционные правонарушения, а также введена ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, за непринятие мер по предупреждению коррупции.

«Наша цель – создать условия, при которых общество, бизнес и в целом вся жизнь людей будут свободны от коррупции», — сказал аким города Бакытжан Сагинтаев, добавив, что эффективность противодействия коррупции достигается своевременными и скоординированными действиями.

С докладом о ситуации по противодействию коррупции выступил руководитель Антикоррупционной службы Алматы Кайрат Сунтаев.

«Мы по-прежнему будем принципиально и бескомпромиссно подходить к каждому коррупционному факту, ставя во главу угла справедливость и законность», — отметил руководитель городского антикоррупционного ведомства.

В ходе совещания аким города дал ряд поручений руководителям государственных органов по усилению работы в сфере противодействия коррупции, активизации проекта «Алматы — адалдык аланы» и поддержке общественного движения «Акселератор добра», оказывающего правовую помощь населению.