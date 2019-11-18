Бакытжан Сагинтаев: На безопасности горожан экономить нельзя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с участием министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева по вопросам обеспечения общественной безопасности и профилактики ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная задача — перестроить работу полиции Алматы с акцентом на сервисную модель несения службы. Участковые, патрульные должны помогать горожанам и гостям города в решении их вопросов.

«Качество и доступность медицинских услуг, образования и обеспечение общественной безопасности – вот главные запросы общества, которые мы должны обеспечить», — сказал Бакытжан Сагинтаев, открывая совещание.Глава МВД сообщил о планах по модернизации центра оперативного управления полиции и интеграции систем видеонаблюдения в ЦОУ. Ситуация на дорогах также требует пристального внимания. С начала текущего года в мегаполисе совершено около четырёх тысяч ДТП.«В настоящее время мы активно изучаем опыт зарубежных стран, где, несмотря на большое количество населения и автомобильного трафика, используя превентивные меры, удалось в разы снизить аварийность и смерть на дорогах», — отметил глава МВД.Акимат города будет поддерживать инициативы полиции по обеспечению правопорядка, в том числе по реорганизации дорожной инфраструктуры с применением передового опыта современных мегаполисов. Это касается так называемой «вафельной» разметки, пунктирной разметки проезда перекрестков по полосам, дополнительных светофоров и разделительных ограждений на магистральных улицах.«Жизнь людей нельзя измерять деньгами. Необходимо сделать все, чтобы дорожная инфраструктура города обеспечивала максимальную безопасность передвижения», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, поручив управлению городской мобильности проработать этот вопрос совместно с департаментом полиции.