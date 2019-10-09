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Бакытжан Сагинтаев: Долгосрочная цель для Алматы - войти в Топ-100 городов мира по качеству жизни

9 Октября 2019 12:23
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Бакытжан Сагинтаев: Долгосрочная цель для Алматы - войти в Топ-100 городов мира по качеству жизни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах Алматы по вхождению в рейтинг лучших городов мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгосрочная цель для города Алматы – войти в Топ-100 лучших городов мира по качеству жизни. Это реальная цель, поскольку в 2019 году Алматы в рейтинге Mercer's «Quality of living survey» занимает 177-е место», - сказал Бакытжан Сагинтаев во время презентации проекта «Алматы-2050» в КазНУ имени аль-Фараби.

Аким отметил, что вхождение в рейтинги Топ лучших мировых мегаполисов - это не самоцель. Этот шаг нужен для того чтобы трансформировать Алматы в глобальный полноценный международный хаб, обслуживающий потоки талантов, финансов, товаров, профессиональных услуг и информации.

«Город должен стать важным центром делового и событийного туризма на центральноазиатском пространстве и хабом международных коммуникаций. Путь в такой Топ международно-интегрированных городов ясен. Критерии и индикаторы мировых рейтингов всем известны. Ставим амбиционную задачу – укрепить позиции Алматы в мировой системе глобальных городов, измеряемых в международных рейтингах», - сказал аким.

Ранее Бакытжан Сагинтаев сообщил о стратегии развития города до 2050 года.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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