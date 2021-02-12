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Бакытжан Сагинтаев дал старт проекту по увеличению мощности завода Hyundai Trans Auto

Автор:  
Данияр Дауталиев
12 Февраля 2021, 17:48
Бакытжан Сагинтаев дал старт проекту по увеличению мощности завода Hyundai Trans Auto

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил производственную площадку автопромышленного предприятия, где начинается новый этап расширения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы написал, что в результате реализации инвестиционных проектов будут созданы новые рабочие места.

«Дали старт проекту по увеличению производственной мощности завода Hyundai Trans Auto. Astana Motors инвестирует в строительство новых цехов сварки, окраски кабин и сборки мелкоузловым методом малотоннажных грузовиков более 4 млрд тенге», — отметил Б. Сагинтаев.

На заводе выпускается коммерческая техника, в том числе для нужд коммунальных служб, пожарные машины, пассажирские автобусы и реанимобили. Здесь работают 238 человек, после реализации проекта расширения количество рабочих мест вырастет до 350. Доля казахстанского содержания составит свыше 50%, увеличится экспортный потенциал предприятия.

Кроме того, Astana Motors приступила к строительству современного многофункционального центра по продаже автомобилей. Здесь будет создано более 400 рабочих мест. Объем инвестиций – 10 млрд тенге.


Инвестпроекты   Алматы   Акимат   Промышленность   Транспорт  
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