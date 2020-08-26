Бакытжан Сагинтаев: Безопасность детей в дежурных классах - на особом контроле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О соблюдении безопасности детей в дежурных классах рассказал аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал в ходе программы «Akimat Live» на телеканале «Алматы», отвечая на вопросы горожан.

«В первую очередь будет контролироваться соблюдение санитарных требований к организации работы дежурных групп. Это установка дезинфекционных туннелей, термометрия, санитайзеры, ношение масок. Безопасность детей в дежурных классах – на особом контроле. Учебные парты установлены на расстоянии метра, парта и стул закреплены за каждым учеником индивидуально. После каждого урока кабинеты будут проветриваться и кварцеваться, а дети и учителя мыть и обрабатывать руки антисептиком. В школах будет организована постоянная работа медицинских кабинетов и школьных инспекторов. Все школы города в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами», - подчеркнул аким.

Тем временем аким остановился и на вопросе качества интернета. По городу проведен мониторинг территории для определения участков с низкой проводимостью интернета и мобильной связи. Определено 169 адресов (локаций), где наблюдается низкий уровень качества интернета или отсутствие интернета.

«Определено порядка 60 точек, где планируется установить базовые станции мобильных операторов. По части адресов операторами будет усилен сигнал либо добавлены антенно-мачтовые сооружения. Более 22 тысяч учащихся, нуждающихся в доступе к сети интернет, обеспечены SIM-картами с мобильными данными. Вместе с тем для учителей, у которых нет доступа к интернету, предоставляется возможность проводить онлайн-уроки в школе при условии обеспечения необходимых санитарных мер»,- отметил аким.

Для оперативного реагирования на жалобы и обращения родителей во всех районах созданы колл-центры, в управлении образования создан Telegram-бот. Открыты страницы в соцсетях Instagram и Facebook.

Напомним, в новом учебном году по Алматы откроются 193 дежурных класса.