Бакытжан Сагинтаев: Алматы должен стать городом для всех и каждого

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе презентации проекта долгосрочного развития города «Алматы-2050» рассказал о стратегическом приоритете, направленном на создание равных возможностей для всех граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматы должен стать человекоцентричным. То есть городом для всех, для каждого, городом для инициатив. Это особенно важно, потому что так будет преодолена социальная разобщенность. Многие горожане выпадают из процесса управления городом, и их мнения не доходят до центров принятия решений. Поэтому, убежден, Алматы должен стать инклюзивным человекоцентричным городом с равными возможностями для любого гражданина», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что ставит приоритетной задачу повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В связи с этим почти половина бюджета города расходуется на социальную сферу, а это порядка 204 млрд тенге из 490 млрд тенге.

«На субсидирование более 10 категорий жителей города направлено порядка 68 млрд тенге. Это инвалиды 1, 2, 3 групп, школьники, студенты, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи, ветераны ВМВ, афганцы и другие социальные группы», - добавил аким.

Он напомнил, что для многодетных семей успешно реализуется городская программа «Бақытты отбасы», на которую с местного бюджета направлено около 7,4 млрд тенге. До конца текущего года в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» будет выдано 1020 квартир для работающей молодежи, на это выделено 7,2 млрд тенге. С 2020 года будет продолжена реализация городской программы «Алматы жастары».

Аким города добавил, что еще одной важной долгосрочной целью ставит создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что намерен в масштабах города наилучшим образом реализовать принцип «Слышащего государства».

«Моя позиция: управление городом должно опираться на обратную связь с горожанами», - заключил аким.

Ранее Бакытжан Сагинтаев говорил о стратегии развития города до 2050 года.