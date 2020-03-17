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Бакытжан Сагинтаев -  алматинцам: Вместе мы справимся

17 Марта 2020 17:26
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Бакытжан Сагинтаев -  алматинцам: Вместе мы справимся

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям по поводу введения в городе карантина из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорогие алматинцы! Наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни. Прошу это правильно понять. Карантин вводится ради нашей общей безопасности, безопасности города, безопасности наших близких. В чрезвычайной ситуации сознательность и дисциплина каждого горожанина жизненно важны. Наша выдержка и алматинская солидарность, уверенные действия, взаимоподдержка и соблюдение строгих правил чрезвычайного положения защитят город. Вместе мы справимся», - сказал аким в специальном обращении.

На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 15 случаев, Нур-Султане – 17 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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