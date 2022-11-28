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Бакытжан Малыбаев назначен начальником департамента полиции на транспорте

28 Ноября 2022, 15:56
Бакытжан Малыбаев назначен начальником департамента полиции на транспорте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил личному составу вновь назначенного начальника департамента полиции на транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Малыбаев Бакытжан Асембекович. Более 30 лет проработавший в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям вы обеспечите безопасность на территории обслуживания транспортной полиции на должном уровне», – сказал Марат Ахметжанов.

Бакытжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.

Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.


С 1990 по 2016 годы работал в органах внутренних дел на должностях различного среднего и старшего руководящего состава.

С 1 января 2016 года начальник Местной полицейской службы ДВД города Астаны;

С 5 сентября 2018 года по 22 мая 2019 года заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана;

С 22 мая 2019 года первый заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана;

начальник департамента полиции на транспорте с 28 ноября 2022 года.


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