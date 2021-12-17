Бакытжан Ертаев: Сохранение, развитие и процветание независимости - задача сегодняшнего поколения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«У этой независимости своя история. Наши предки мечтали и ждали этого дня. По пути было много кровопролития и смертей. У нас есть огромная земля. Теперь наш долг, задача сегодняшнего поколения – сохранить и развить эту независимость. Я очень рад, что мы дошли до этого дня», - сказал Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.

Он продолжил, цитируя слова Бауыржана Момышулы.

«С первого дня я стоял в строю за наш суверенитет. В любом случае мой долг - подчиняться приказам своей родины. У каждого человека есть долг перед Отечеством и защищать свою страну. Есть высказывание Баукена (Бауыржана Момышулы): «О, дорогой казах, если ты раб своей страны, ты не будешь рабом другой страны. Если упадешь в огонь ради Родины, не сгоришь, упадешь в воду - не утонешь». Вот почему у независимости так много качеств. Мы счастливые люди. Потому что у нас есть старейшины и люди, у которых всегда можно получить совет.

У нас есть молодые люди, которые с оптимизмом смотрят в будущее. У нас есть поколение, которое сделает нашу страну процветающей. Эта связь необходима для Родины.

В моей стране много воды, и я буду каплей этой воды. Это моя страна, мой независимый Казахстан! Да будет наша необъятная земля целой! Мир моей многонациональной стране! Пусть процветает наш Казахстан! С 30-летием!» - сказал он.