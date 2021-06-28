Бакытжан Байахметов назначен акимом Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Экс-заместитель акима Восточно-Казахстанской области назначен акимом Семея, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Semey News.

Бакытжан Какенкаджиевич Байахметов родился 29 августа 1970 года в Алма-Ате.

В 1992 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик», затем Центрально-Азиатский университет по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером. Работал руководителем группы сбыта СФ ЗАО «ВК РЭК», позже — начальник Аягозских релейных электрических сетей СФ ЗАО «ВК РЭК».

С 2005 по 2008 годы – заместитель акима Аягозского района. Позже работал главным экспертом в различных управлениях. В 2009-2010 годы — начальник отдела строительства Усть-Каменогорска.

С 2011 по 2014 годы – аким города Аягоза Аягозского района.

С июля по декабрь 2014 года занимал пост акима Уланского района.

С декабря 2014 по апрель 2019 года возглавлял Аягозский район.

С 15 апреля 2019 года до нового назначения - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.