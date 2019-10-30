«Бақытты отбасы»: 500 заявок на жилье одобрили для многодетных семей Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 1 тыс. заявок подали в этом году актюбинские многодетные семьи на участие в программе «Бақытты отбасы», однако только половина заявок получила одобрение. 500 заявителей получили отказ из-за отсутствия официального дохода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году по программе «Бақытты отбасы» к нам поступило 1 тыс. заявок от многодетных семей. Из них 500 мы одобрили, а 500 семьям отказали из-за отсутствия официального дохода. К сожалению адресная социальная помощь не считается доходом, в доход мы считаем пенсии по потере кормильца, пособия по инвалидности. Если бы у членов многодетных семей была хоть небольшая зарплата, мы могли бы рассмотреть такие заявки, однако многие не хотят идти на официальную работу с низким доходом, боясь потерять АСП. Но мы подсчитали, что если работать на зарплату в 40 тыс. тенге, можно сохранить АСП и получить кредит по госпрограмме», - рассказывает специалит 1-й категории филиала ЖССБК Максат Заитов.

Из 500 одобренных заявок 282 семьи уже получили свои квартиры и дома по госпрограмме.

Как известно, программа «Бақытты отбасы» предоставляет беспрецедентные условия приобретения жилья. Предоставляется в кредит под 2%, претенденты не должны иметь жилье, и, как правило, они являются очередниками в акиматах по месту жительства. Жилье можно приобретать как на первичном, так и на вторичном рынках, стоимость жилья в Актюбинской области не должна превышать 10 млн тенге.

«Большинство одобренных заявок были оформлены на покупку жилья на первичном рынке в микрорайоне Нур Актобе, где низкая стоимость квадратного метра.

Весной 2020 года будут выделены новые средства из республиканского бюджета, и тогда те семьи, кто не смог получить одобрение банка в этом году, могут попытать счастье и снова подать заявку.

Необходимо учесть, что при расчете расходов семьи по программе «Бақытты отбасы» на каждого взрослого члена семьи будет учитываться всего 5 МРП, в программе «Нұрлы жер» - 10 МРП. Расходы на детей не учитываются. Это очень небольшие суммы. Но нужна официальная заработная плата», - добавляет М. Заитов.