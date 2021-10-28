Бакытгуль Хаменова: Алтын Орда - важный компонент культурного кода казахов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау состоялась церемония открытия международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования 30-летия Независимости страны в Атырау начала работу международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда». Церемония открытия мероприятия с участием отечественных и иностранных ученых-исследователей из Европы, Америки, России, Японии, Турции, Украины состоялась в Атырауском областном академическом казахском драматическом театре имени Махамбета», - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

На церемонии открытия от имени акима области Махамбета Досмухамбетова присутствующих приветствовала заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.

«Целью грандиозного мероприятия «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» является обзор истории цивилизации Алтын Орды, появившейся в XIII веке на огромных просторах от Алтая до Дуная и представлявшей собой сплав степной и городской культур. Алтын Орда - важный компонент культурного кода казахов. В Атырауской области есть много исторических, святых мест. Одно из них – древнее городище Сарайшык. То, что этот игравший важную роль в эпоху Алтын Орды город располагался именно в этих местах - свидетельство нашей богатой и глубокой истории», - сказала Бакытгуль Хаменова.

Как ранее сообщалось. в работе конференции принимают участие отечественные и иностранные ученые, занимающиеся исследованием истории Золотой Орды, археологи, этноархеологи, проводившие раскопки городов, существовавших в период расцвета Золотой Орды. А также археологи-нумизматы, исследующие историю монетных дворов и чеканки монет, художники, описывающие в своих полотнах облик Золотой Орды, ученые-фольклористы, исследующие устную историю Золотой Орды, кюйши, молодые ученые, поэты, писатели и представители интеллигенции.