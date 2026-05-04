Баку примет Всемирный форум городов ООН в 2026 году

Всемирный форум городов (WUF) — одна из крупнейших международных площадок, где обсуждаются вопросы урбанизации, изменения климата и устойчивого развития. Очередная сессия форума пройдет в мае 2026 года в Баку, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

Всемирный форум городов был учрежден в 2001 году Организация Объединенных Наций для обсуждения последствий стремительной урбанизации и ее влияния на города, экономику и климат. Площадка организуется Программой ООН по населенным пунктам — UN-Habitat. Первый форум прошел в 2002 году в Найроби.

UN-Habitat, созданная в 1977 году, занимается продвижением устойчивого развития городов и обеспечением доступного жилья. Организация реализует положения международной повестки в сфере урбанизации, включая решения конференций Habitat.

Сегодня более половины населения мира проживает в городах, поэтому устойчивое развитие городской среды включено в Цели устойчивого развития ООН как отдельная задача. К 2030 году планируется сделать города безопасными, устойчивыми и доступными для всех.

Среди ключевых вызовов — рост бедности, неравенства, нагрузка на инфраструктуру, загрязнение окружающей среды и расширение неформальной застройки. В этой связи особое внимание уделяется развитию доступного жилья, общественного транспорта, защите культурного наследия и созданию безопасных общественных пространств.

Дополнительным ориентиром стала Новая программа развития городов, принятая в 2016 году в Кито. Она определяет глобальные подходы к устойчивому градостроительству, включая развитие «умных» и экологичных городов.

Очередной, 13-й Всемирный форум городов пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Его тема — «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

Ожидается участие представителей правительств, международных организаций и экспертов в области архитектуры и урбанистики.

Проведение форума в Азербайджане отражает усиление роли страны в глобальной повестке устойчивого развития и градостроительства. Ожидается, что площадка станет возможностью для обмена опытом и расширения международного сотрудничества в сфере развития городской среды.