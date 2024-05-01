Баку отреагировал на заявление Парижа
Министерство иностранных дела Азербайджана сделало официальное заявление по поводу обвинений, выдвинутых главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном против страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Мы решительно отвергаем необоснованные и обвинительные заявления, выдвинутые против нашей страны министром внутренних дел Франции Жераром Дарманеном в его речи об отношениях между Азербайджаном и Новой Каледонией, — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.
В ведомстве отметили, что французская сторона регулярно принимала во Франции на высоком уровне представителей так называемого сепаратистского режима, поддерживая агрессивный сепаратизм в Азербайджане и поставив под сомнение его территориальную целостность и суверенитет.
В МИД указали, что использование госслужащим Франции оскорбительного выражения в адрес конституционного государственного устройства Азербайджана не вписывается ни в какие этические рамки с точки зрения международных межгосударственных отношений.
— Призываем Францию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить выдвигать необоснованные претензии к нашей стране, — отмечается в комментарии Гаджизаде.
Глава французского МВД Жеральд Дарманен 29 апреля в юридическом комитете Национального собрания Франции заявил, что Азербайджан пытается использовать «каледонский кейс» в ответ на поддержку армян, что делает честь Франции. Его выступление было опубликовано на странице посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи в соцсети X.
Накануне, посол Франции Анн Буайон вернулась в Азербайджан, после того как была отозвана для консультаций на фоне напряженных отношений между Баку и Парижем.
В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам сказал, что Франция, вооружая и обучая военнослужащих Армении, подготавливает страну к очередной войне.