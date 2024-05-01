РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:10, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Баку отреагировал на заявление Парижа

    МИД Азербайджана
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Министерство иностранных дела Азербайджана сделало официальное заявление по поводу обвинений, выдвинутых главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном против страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    — Мы решительно отвергаем необоснованные и обвинительные заявления, выдвинутые против нашей страны министром внутренних дел Франции Жераром Дарманеном в его речи об отношениях между Азербайджаном и Новой Каледонией, — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

    В ведомстве отметили, что французская сторона регулярно принимала во Франции на высоком уровне представителей так называемого сепаратистского режима, поддерживая агрессивный сепаратизм в Азербайджане и поставив под сомнение его территориальную целостность и суверенитет.

    В МИД указали, что использование госслужащим Франции оскорбительного выражения в адрес конституционного государственного устройства Азербайджана не вписывается ни в какие этические рамки с точки зрения международных межгосударственных отношений.

    — Призываем Францию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить выдвигать необоснованные претензии к нашей стране, — отмечается в комментарии Гаджизаде.

    Глава французского МВД Жеральд Дарманен 29 апреля в юридическом комитете Национального собрания Франции заявил, что Азербайджан пытается использовать «каледонский кейс» в ответ на поддержку армян, что делает честь Франции. Его выступление было опубликовано на странице посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи в соцсети X.

    Накануне, посол Франции Анн Буайон вернулась в Азербайджан, после того как была отозвана для консультаций на фоне напряженных отношений между Баку и Парижем.

    В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам сказал, что Франция, вооружая и обучая военнослужащих Армении, подготавливает страну к очередной войне.

    Теги:
    Франция Азербайджан МИД РК Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!