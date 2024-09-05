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    19:45, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Баку отреагировал на призыв МИД Франции отказаться от поездок в Азербайджан

    Айхан Гаджизаде
    Фото: Qafqazinfo.az

    МИД Азербайджана осудил заявление внешнеполитического ведомства Франции, призывающее граждан этой страны воздержаться от поездок в южнокавказскую республику, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Решительно осуждаем строгое предупреждение о поездках в Азербайджан, сделанное Министерством Европы и иностранных дел Франции в связи с необоснованными утверждениями о том, что французские граждане якобы подвергались задержаниям и преследованиям в Азербайджане, - сказал журналистам руководитель пресс-службы Айхан Гаджизаде.

    В ведомстве подчеркнули, что заявление французской стороны не соответствует действительности и свидетельствуют о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Азербайджаном. 

    Гаджизаде напомнил, что до сих пор в Азербайджане были задержаны лишь двое граждан Франции: Мартин Райан по подозрению в шпионаже и Клерк Тео Гюго, который нанес ущерб имуществу бакинского метрополитена. 

    При этом он добавил, что Париж всячески создает препятствия азербайджанским журналистам во время их поездок во Францию и даже другие страны Шенгенского соглашения, что полностью противоречит декларируемым им правам человека.

    - Еще раз требуем от Франции прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана, - подчеркнул официальный представитель МИД.

    Ранее Баку потребовал извинений от Парижа за неприемлемые высказывания в эфире ведущих телеканала France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр. На протест Азербайджана позже отреагировал МОК, принеся свои извинения за действия телеканала. 

    Отношения между Францией и Азербайджаном ухудшились в последние месяцы, поскольку Баку критикует Париж за поддержку Армении в ее территориальных спорах с Баку. 

    - Действия Франции, которая интенсивно вооружает Армению и способствует милитаризации региона, не служат миру, - отметили в Азербайджане.

    Теги:
    Франция В мире Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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