Баку отреагировал на призыв МИД Франции отказаться от поездок в Азербайджан

МИД Азербайджана осудил заявление внешнеполитического ведомства Франции, призывающее граждан этой страны воздержаться от поездок в южнокавказскую республику, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Решительно осуждаем строгое предупреждение о поездках в Азербайджан, сделанное Министерством Европы и иностранных дел Франции в связи с необоснованными утверждениями о том, что французские граждане якобы подвергались задержаниям и преследованиям в Азербайджане, - сказал журналистам руководитель пресс-службы Айхан Гаджизаде.

В ведомстве подчеркнули, что заявление французской стороны не соответствует действительности и свидетельствуют о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Азербайджаном.

Гаджизаде напомнил, что до сих пор в Азербайджане были задержаны лишь двое граждан Франции: Мартин Райан по подозрению в шпионаже и Клерк Тео Гюго, который нанес ущерб имуществу бакинского метрополитена.

При этом он добавил, что Париж всячески создает препятствия азербайджанским журналистам во время их поездок во Францию и даже другие страны Шенгенского соглашения, что полностью противоречит декларируемым им правам человека.

- Еще раз требуем от Франции прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана, - подчеркнул официальный представитель МИД.

Ранее Баку потребовал извинений от Парижа за неприемлемые высказывания в эфире ведущих телеканала France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр. На протест Азербайджана позже отреагировал МОК, принеся свои извинения за действия телеканала.

Отношения между Францией и Азербайджаном ухудшились в последние месяцы, поскольку Баку критикует Париж за поддержку Армении в ее территориальных спорах с Баку.