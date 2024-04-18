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    22:30, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Баку отреагировал на отзыв французского посла

    Франция Азербайджан
    Фото: report.az

    Министерство иностранных дел Азербайджана сделало официальное заявление по поводу отзыва Францией своего посла для консультаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В распространенном сообщении пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде говорится, что мировое сообщество осведомлено об антиазербайджанских шагах Франции после войны в 2020 году, несмотря на ее посредническую роль, которую страна осуществляла в течение 25 лет.

    - Несмотря на то, что французская сторона обвинила Азербайджан в односторонних действиях, шаги нашей страны и сделанные нами официальные заявления носили исключительно ответный характер на деструктивную деятельность Франции, - говорится в заявлении Гаджизаде.

    По его словам, Баку всегда сохранял открытыми двери для диалога, несмотря на клеветническую кампанию против него.

    В ведомстве подчеркнули, что действия Парижа за последние 3,5 года серьезно поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и спровоцировала обострение ситуации.

    - Во французском парламенте были приняты многочисленные необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес нашей страны, постановления и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, - отмечается также в заявлении.

    Накануне МИД Франции заявил, что французское руководство решило отозвать для консультаций посла страны в Азербайджане Анну Буайон, так как считает, что последние действия Баку являются односторонними и наносят ущерб отношениям между двумя странами. В сообщении МИД Франции подчеркивается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с послом Анной Буайон.

    Теги:
    Франция Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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