Баку отреагировал на отзыв французского посла

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало официальное заявление по поводу отзыва Францией своего посла для консультаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В распространенном сообщении пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде говорится, что мировое сообщество осведомлено об антиазербайджанских шагах Франции после войны в 2020 году, несмотря на ее посредническую роль, которую страна осуществляла в течение 25 лет.

- Несмотря на то, что французская сторона обвинила Азербайджан в односторонних действиях, шаги нашей страны и сделанные нами официальные заявления носили исключительно ответный характер на деструктивную деятельность Франции, - говорится в заявлении Гаджизаде.

По его словам, Баку всегда сохранял открытыми двери для диалога, несмотря на клеветническую кампанию против него.

В ведомстве подчеркнули, что действия Парижа за последние 3,5 года серьезно поставили под вопрос усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и спровоцировала обострение ситуации.

- Во французском парламенте были приняты многочисленные необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес нашей страны, постановления и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, - отмечается также в заявлении.

Накануне МИД Франции заявил, что французское руководство решило отозвать для консультаций посла страны в Азербайджане Анну Буайон, так как считает, что последние действия Баку являются односторонними и наносят ущерб отношениям между двумя странами. В сообщении МИД Франции подчеркивается, что президент Франции Эммануэль Макрон уже провел встречу с послом Анной Буайон.