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    21:18, 29 Август 2024 | GMT +6

    Баку и Абшерон покрылись пылевым туманом из Туркменистана

    Баку туман
    Фото: Sputnik / Murad Orujov

    По данным автоматических метеостанций, с утра четверга, 29 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается высокая концентрация пыли, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Об этом заявила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

    По ее словам, концентрация пыли в воздухе в 1,3 раза превышает норму. Это явление вызвано пылевыми массами, пришедшими из Туркменистана, что можно увидеть на спутниковых снимках.

    Аббасова также добавила, что высокая концентрация пыли сохранится еще два дня, в зависимости от метеорологических условий.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Экология Минэкологии и природных ресурсов Азербайджан Туркменистан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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