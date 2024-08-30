Баку и Абшерон покрылись пылевым туманом из Туркменистана

По данным автоматических метеостанций, с утра четверга, 29 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается высокая концентрация пыли, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Об этом заявила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.

По ее словам, концентрация пыли в воздухе в 1,3 раза превышает норму. Это явление вызвано пылевыми массами, пришедшими из Туркменистана, что можно увидеть на спутниковых снимках.

Аббасова также добавила, что высокая концентрация пыли сохранится еще два дня, в зависимости от метеорологических условий.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.