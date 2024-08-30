21:18, 29 Август 2024 | GMT +6
Баку и Абшерон покрылись пылевым туманом из Туркменистана
По данным автоматических метеостанций, с утра четверга, 29 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается высокая концентрация пыли, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Об этом заявила заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльнара Аббасова.
По ее словам, концентрация пыли в воздухе в 1,3 раза превышает норму. Это явление вызвано пылевыми массами, пришедшими из Туркменистана, что можно увидеть на спутниковых снимках.
Аббасова также добавила, что высокая концентрация пыли сохранится еще два дня, в зависимости от метеорологических условий.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством АЗЕРТАДЖ.