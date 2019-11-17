Бактиер Зайнутдинов вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летний полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов вошел в десятку бомбардиров национальной сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корреспондент KazFootball.kz.

Мяч, забитый Бактиером Зайнутдиновым в ворота сборной Сан-Марино стал для него пятым в составе Национальной сборной Казахстана. Этот мяч позволил ему войти в десятку лучших бомбардиров сборной Казахстана в её истории.

Лучшие бомбардиры национальной сборной Казахстана:

1. Руслан Балтиев — 13 мячей;

2. Виктор Зубарев — 12;

3. Дмитрий Бяков — 8 (33 матча);

4. Сергей Хижниченко — 8 (47 матчей);

5. Нурбол Жумаскалиев — 7;

6. Игорь Авдеев — 6 (27 матчей);

7. Олег Литвиненко — 6 (28 матчей);

8. Сергей Остапенко — 6 (42 матча);

9. Бактиер Зайнутдинов — 5 (12 матчей);

10. Кайрат Нурдаулетов — 5 (35 матчей);

11. Юрий Логвиненко — 5 (50 матчей).