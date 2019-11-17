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16.11.2019 12:52
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Бактиер Зайнутдинов вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21-летний полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов вошел в десятку бомбардиров национальной сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на корреспондент KazFootball.kz.
Мяч, забитый Бактиером Зайнутдиновым в ворота сборной Сан-Марино стал для него пятым в составе Национальной сборной Казахстана. Этот мяч позволил ему войти в десятку лучших бомбардиров сборной Казахстана в её истории.
Лучшие бомбардиры национальной сборной Казахстана:
1. Руслан Балтиев — 13 мячей;
2. Виктор Зубарев — 12;
3. Дмитрий Бяков — 8 (33 матча);
4. Сергей Хижниченко — 8 (47 матчей);
5. Нурбол Жумаскалиев — 7;
6. Игорь Авдеев — 6 (27 матчей);
7. Олег Литвиненко — 6 (28 матчей);
8. Сергей Остапенко — 6 (42 матча);
9. Бактиер Зайнутдинов — 5 (12 матчей);
10. Кайрат Нурдаулетов — 5 (35 матчей);
11. Юрий Логвиненко — 5 (50 матчей).
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