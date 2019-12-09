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Бактиер Зайнутдинов признан лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Ростов»
9 Декабря 2019 04:18
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МОСКВА. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - Полузащитник сборной Казахстана и российского «Ростова» Бактиер Зайнутдинов признан авторитетным порталом Whoscored лучшим игроком матча Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанец Бактиер Зайнутдинов забил два года в ворота московского «Спартака» и принес «Ростову» победу
Матч состоялся в Москве в рамках 19-го тура РПЛ. Зайнутдинов появился на поле в стартовом составе. Полузащитник сборной Казахстана оформил дубль в ворота московского клуба — Бактиер огорчил голкипера хозяев на 22-й и 83-й минутах встречи. На 87-й Зайнутдинов уступил место на поле Александру Саплинову.
Портал WhoScored поставил Зайнутдинову оценку 8,5 за матч, что позволило полузащитнику сборной Казахстана стать лучшим игроком встречи.
Ключевые слова: Спорт,
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