Бактиер Зайнутдинов признан лучшим игроком матча РПЛ «Спартак» — «Ростов»

МОСКВА. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - Полузащитник сборной Казахстана и российского «Ростова» Бактиер Зайнутдинов признан авторитетным порталом Whoscored лучшим игроком матча Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч состоялся в Москве в рамках 19-го тура РПЛ. Зайнутдинов появился на поле в стартовом составе. Полузащитник сборной Казахстана оформил дубль в ворота московского клуба — Бактиер огорчил голкипера хозяев на 22-й и 83-й минутах встречи. На 87-й Зайнутдинов уступил место на поле Александру Саплинову.

Портал WhoScored поставил Зайнутдинову оценку 8,5 за матч, что позволило полузащитнику сборной Казахстана стать лучшим игроком встречи.