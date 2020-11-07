Бакланы и чайки гибнут в природном резервате в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау, в природном резервате «Акжайык», расположенном в устье реки Урал и вдоль побережья Каспийского моря, гибнут бакланы и чайки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время обнаружено более 40 погибших бакланов и 5 чаек. Причина гибели птиц неизвестна. Отобраны необходимые биоматериалы, которые уже переправлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в столице. Специалисты департамента экологии Атырауской области произвели в резервате для анализов заборы проб воды, почвы и воздуха», - сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.



