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Бакланы и чайки гибнут в природном резервате в Атырау
7 Ноября 2020 22:47
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау, в природном резервате «Акжайык», расположенном в устье реки Урал и вдоль побережья Каспийского моря, гибнут бакланы и чайки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В настоящее время обнаружено более 40 погибших бакланов и 5 чаек. Причина гибели птиц неизвестна. Отобраны необходимые биоматериалы, которые уже переправлены в Национальный референтный центр по ветеринарии в столице. Специалисты департамента экологии Атырауской области произвели в резервате для анализов заборы проб воды, почвы и воздуха», - сообщили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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