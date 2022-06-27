27 Июня 2022 21:15

Бакинскую декларацию приняли министры Азербайджана, Казахстана и Турции

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана по итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции принята Бакинская декларация, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам встречи стороны приняли Бакинскую декларацию, в рамках которой подчеркнута важность повышения транзитного потенциала трех стран, отмечена значимость привлечения дополнительных объемов на коридор «Восток-Запад» – Средний коридор.

Кроме того, стороны приняли решение поддерживать проекты, направленные на цифровизацию коридора, выразили готовность принятия согласованной, гармонизированной тарифной политики. Подчеркнута приоритетность в упрощении пропуска транзитных грузов на Транскаспийском международном транзитном маршруте.

По словам заместителя Премьер-Министра, министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди, все стороны выразили стремление к обеспечению постоянного роста объемов двусторонней торговли, диверсификации ее структуры через вовлечение в товарооборот востребованной на рынках трех стран продукции.

«Отдельное внимание было уделено вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который имеет важнейшее значение для повышения транзитного потенциала наших стран», - отметил министр.

Эта первая трехсторонняя встреча в новом формате, которая нацелена на усиление координации трех стран, укрепление региональной связи на основе взаимовыгодного сотрудничества, а также улучшение транспортных коммуникаций между Европой и Азией.

Следующая трехсторонняя встреча глав МИД и Минтранса трех стран состоится в ближайшие месяцы в Казахстане.