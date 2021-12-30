Бакинский порт и порты стран Центральной Азии интегрируют свои информационные системы

БАКУ. Trend - КАЗИНФОРМ - В рамках сотрудничества по программе PCS (программа управления портовой инфраструктурой) Бакинский морской торговый порт и порты Центральной Азии интегрируют свои информационные системы в единую платформу.Об этом сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Port Of Baku Худаяр Гасанли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

По его словам, с портом Актау (Казахстан) интенсивно ведутся работы в этом направлении.

«Кроме стран Центральной Азии, мы также планируем интегрировать свои информационные системы и с Западными портами. На сегодняшний день процесс интеграции уже частично реализован. Грузовые автомобили, проходя пограничный контроль, осуществляют процесс прохождения таможни в упрощенной форме. Также аналогичные работы ведутся и на железных дорогах, пилотным проектам уже тоже дан старт. Планируется интегрироваться и с портами с восточного направления», - сказал Гасанли.

Начальник департамента подчеркнул, что аналогичные работы ведутся и с туркменской стороной.

«Несмотря на некоторые трудности, мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы достичь наилучших результатов в ближайшее время. В мировой практике очень мало подобных случаев, когда портовые информационные системы интегрируются с системами других портов», - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Гасанли, реализация этого проекта позволит сократить время нахождения на пограничном пункте.

«Мы заранее будем получать информацию о прибывающем виде транспорта, виде груза, его дальнейшем направлении и ряд другой информации», - подчеркнул он.