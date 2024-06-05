Бакинская энергетическая неделя стартовала в Азербайджане

В столице Азербайджана 4 июня открылась Бакинская энергетическая неделя, которая считается ключевым событием в энергетическом секторе в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие, которое пройдет с 4 по 6 июня, объединило три крупных конференции: 29-ю Международную выставку Caspian Oil & Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку энергетики и «зеленой энергии» (Caspian Power) и 29-й Бакинский энергетический форум.

Для обсуждения будущего энергетики в регионе на площадке собрались около 300 компаний из 37 стран. Впервые в выставке принимают участие компании из Швеции, Индии и Словении.

Выставка Caspian Oil & Gas посвящена крупным нефтегазовым проектам, энергетической безопасности в Каспийском регионе и инновационным технологиям в различных областях - от искусственного интеллекта в бурении до телекоммуникаций и переработки нефти и газа.

В то же время выставка Caspian Power посвящена новейшим разработкам в области возобновляемых источников энергии, включая обсуждения солнечной, ветровой, геотермальной и ядерной энергии. На повестке дня также инновации в области электромобилей, энергоэффективных технологий и стратегий ресурсосбережения.

Ожидается, что Бакинский энергетический форум соберет более 600 участников для обсуждения международного сотрудничества в области энергетической безопасности, потенциала зеленой энергетики в Каспийском регионе и роли человеческого капитала в энергетических преобразованиях.

Среди основных тем - дискуссии, посвященные цифровым преобразованиям в энергетическом секторе, достижениям в области экомобилей и стратегиям сокращения выбросов метана и CO2.

Выставки и форумы направлены не только на демонстрацию технологий, но и на то, чтобы открыть новые горизонты в использовании энергетики.

В рамках мероприятия также пройдут двусторонние деловые встречи, где планируется обсудить партнерские отношения в области зеленой энергетики. Ожидается, что эти взаимодействия повысят эффективность международного сотрудничества в достижении глобальных энергетических целей.