БАКАД запустят во втором квартале 2023 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) протяженностью 66 километров запланирован во втором квартале этого года. Дорога первой категории имеет по три полосы с каждой стороны, ограничение скорости в 120 км/ч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах, что обеспечит большую пропускную способность», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жамбул Бактияр.

Проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции», учредитель которого - турецко-корейский консорциум «Алсим Аларко – Макйол – СК Экоплант – Корея Экспрессвэй». Срок эксплуатации концессионером составляет 15 лет.

Жамбул Бактияр отметил положительные эффекты проекта:

- Разгрузка города Алматы: БАКАД позволяет сократить поток транспорта в городе Алматы, разгружая основные магистрали и улучшая пропускную способность дорожной сети. Это снижает пробки и улучшает транспортную доступность для местных жителей и гостей города.

- Улучшение времени проезда: БАКАД предлагает альтернативный маршрут с меньшей загруженностью, что позволяет сократить время движения в обход города. Грузовые автомобили также могут сэкономить время на доставке грузов и повысить эффективность своей работы.

- Экологические преимущества: БАКАД, перенося транспортный поток за границы города Алматы, уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе и окрестностях.

Строительство БАКАД торжественно запустили в Алматинской области в 2018 году.



