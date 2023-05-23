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    БАКАД запустят во втором квартале 2023 года

    23 Мая 2023, 14:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) протяженностью 66 километров запланирован во втором квартале этого года. Дорога первой категории имеет по три полосы с каждой стороны, ограничение скорости в 120 км/ч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах, что обеспечит большую пропускную способность», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жамбул Бактияр.

    Проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии. Концессионером является ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции», учредитель которого - турецко-корейский консорциум «Алсим Аларко – Макйол – СК Экоплант – Корея Экспрессвэй». Срок эксплуатации концессионером составляет 15 лет.

    Жамбул Бактияр отметил положительные эффекты проекта:

    - Разгрузка города Алматы: БАКАД позволяет сократить поток транспорта в городе Алматы, разгружая основные магистрали и улучшая пропускную способность дорожной сети. Это снижает пробки и улучшает транспортную доступность для местных жителей и гостей города.

    - Улучшение времени проезда: БАКАД предлагает альтернативный маршрут с меньшей загруженностью, что позволяет сократить время движения в обход города. Грузовые автомобили также могут сэкономить время на доставке грузов и повысить эффективность своей работы.

    - Экологические преимущества: БАКАД, перенося транспортный поток за границы города Алматы, уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе и окрестностях.

    Строительство БАКАД торжественно запустили в Алматинской области в 2018 году.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Транспорт
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