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Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 12:09
Бахытжан Омаров назначен заместителем председателя правления БРК Фото: kapital.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Банк развития Казахстана» (БРК) назначен заместитель председателя правления. Им стал Бахытжан Байдилдаевич Омаров, ранее занимавший позицию управляющего директора БРК по направлению аналитики. Решение о назначении было принято Советом директоров банка, передает МИА «Казинформ».

В новой должности Бахытжан Омаров будет курировать направление риск-менеджмента и бизнес-процессов.

Бахытжан Омаров родился 28 апреля 1977 года, окончил Алматинский институт экономики и статистики по специальности «экономист-бухгалтер», имеет 20-летний опыт работы в финансовом секторе, из которых 15 лет в Банке развития Казахстана. Трудовую деятельность в БРК начал в 2008 году на позиции главного риск-менеджера, более 7 лет проработал в кредитном блоке, с апреля 2019 был назначен управляющим директором.

АО «Банк Развития Казахстана», национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.


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