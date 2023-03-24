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Бахытжан Алимгазинов возглавил управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области

24 Марта 2023, 19:23
Бахытжан Алимгазинов возглавил управление архитектуры и градостроительства Павлодарской области Фото: instagram.com/uag_pvl

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области назначили нового главного архитектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В управлении архитектуры и градостроительства региона новый руководитель. Распоряжением акима области на эту должность назначили Бахытжана Алимгазинова.

Новому руководителю 37 лет, он имеет два высших образования. В 2009 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «архитектура», в 2012-ом здесь же получил диплом по специальности «строительство», в 2019 году по ней же окончил магистратуру.

Трудовую деятельность начал в 2007 году дизайнером.

2009 – 2012 гг. - архитектор в ГККП «Геодезия, картография и строительство» Павлодара.

2012 – 2016 гг. – работа в проектных организациях областного центра.

2016 – 2019 гг. - руководил отделом архитектуры и градостроительства Аксу.

2019 - 2020 гг. – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Павлодара.

2020 - 2021 гг. - руководитель управления строительства Павлодарской области.

2021 - 2023 гг. - трудился в частных проектных и строительных компаниях Астаны по направлениям EPC management.


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