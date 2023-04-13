Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Бахытжан Алимгазинов назначен главным архитектором Павлодарской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 10:00
Бахытжан Алимгазинов назначен главным архитектором Павлодарской области Фото: Валерий Бугаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании аким Павлодарской области Асаин Байханов представил нового руководителя областного управления архитектуры и градостроительства. Им стал Бахытжан Алимгазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Алимгазинов Бахытжан Темирбекович 1985 года рождения. Окончил ПГУ им. С.Торайгырова по специальностям «архитектура» и «строительство». В 2019 году окончил магистратуру по специальности «строительство».

С 2009 по 2012 годы работал архитектором отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара.

В 2012 году являлся начальником проектного отдела ТОО «ASTIMEX».

С 2012 по 2016 годы занимал должность директора ТОО «UNI. Story Proekt».

С 2016 по 2020 годы возглавлял отделы архитектуры и градостроительства города Аксу, города Павлодара.

С 2020 по 2021 годы занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области.

До назначения работал руководителем отдела инициации проектов ТОО «Engineering center LTD».


Павлодарская область   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области