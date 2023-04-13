Бахытжан Алимгазинов назначен главным архитектором Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании аким Павлодарской области Асаин Байханов представил нового руководителя областного управления архитектуры и градостроительства. Им стал Бахытжан Алимгазинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Алимгазинов Бахытжан Темирбекович 1985 года рождения. Окончил ПГУ им. С.Торайгырова по специальностям «архитектура» и «строительство». В 2019 году окончил магистратуру по специальности «строительство».

С 2009 по 2012 годы работал архитектором отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара.

В 2012 году являлся начальником проектного отдела ТОО «ASTIMEX».

С 2012 по 2016 годы занимал должность директора ТОО «UNI. Story Proekt».

С 2016 по 2020 годы возглавлял отделы архитектуры и градостроительства города Аксу, города Павлодара.

С 2020 по 2021 годы занимал должность руководителя управления строительства Павлодарской области.

До назначения работал руководителем отдела инициации проектов ТОО «Engineering center LTD».