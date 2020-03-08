Бахыт Султанов встретился с узбекским коллегой на границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На казахстанско-узбекской границе на территории пограничного поста «Гишт Куприк – Жибек Жолы» состоялись переговоры между министром инвестиций и внешней торговли РУ Сардором Умурзаковым и министром торговли и интеграции РК Бахытом Султановым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли РУ, 8 марта в ходе переговоров были обсуждены вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и возможные механизмы для его интенсификации. При этом был отмечен текущий прогресс в данном направлении – по итогам 2019 года товарооборота вырос на 14% и превысил отметку в 3 млрд долларов. Участники переговоров также отметили, что президентами двух стран поставлена приоритетная задача по доведению объема годового товарооборота до 5 млрд долларов - в ближайшей перспективе, и до 10 млрд долларов – в ближайшие 2-3 года.

Кроме того, в узбекском ведомстве сообщают, что было рассмотрено выполнение практических действий по кардинальному увеличению объемов взаимной торговли с Казахстаном с обеспечением сбалансированности товарных потоков. Наряду с этим, сторонами также были озвучены конкретные предложения по расширению номенклатуры и объемов товаров, в том числе за счет взаимных поставок конкурентоспособной продукции узбекского и казахстанского производства, что будет детально проработано в ходе совещания казахстанско-узбекской межведомственной рабочей группы по взаимному увеличению товарооборота в апреле текущего года.

Помимо прочего, отдельное внимание в ходе диалога было уделено вопросам комплексной поддержки взаимной торговли, интеграции информационных систем таможенных служб, реализации программы строительства современных центров логистики, а также реконструкции и модернизации пунктов пропуска на границах.