Бахыт Султанов вручил первые жилищные сертификаты на 1 млн тенге астанчанам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов вручил первые жилищные сертификаты в размере 1 млн тенге учителям, врачам и полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все получившие сертификаты работники являются клиентами «Жилстройсбербанка».

«Хотели сделать вам подарок в преддверии Нового года, выделили 100 жилищных сертификатов по программам «Нурлы жер» и «7-20-25», те граждане, кто работает и имеет заработную плату и тем самым вкладывает в развитие нашей столицы, мы учредили для них жилищные сертификаты на 1 млн тенге для первоначального взноса. Я думаю, это важный вклад в поддержку наших гражданских служащих. Мы выделили их для тех сфер, в которых специалисты сегодня востребованы», - сказал Бахыт Султанов.



В свою очередь директор центрального филиала АО «Жилстройсбербанк» по городу Астана Жансултан Матаев пояснил, что получившие сертификаты граждане должны, используя 1 млн тенге, накопить на первоначальный взнос 20 процентов и получить кредит под 7 процентов годовых сроком до 25 лет.

«На получивших сертификаты открыты исковые счета, и деньги уже перечислены. Исковой счет предполагает открытие счета для выполнения каких-то особых условий. Это значит, когда человек дополнит до 20% сумму, найдет квартиру и придет к нам, тогда эти деньги зачислятся как первоначальный взнос. После получения жилсертификатов эти люди прошли предварительное одобрение в банке. Теперь у них есть ровно три месяца на поиск квартиры. Если за это время не найдут, то мы деньги из искового счета возвращаем в бюджет. Эти деньги, наверное, будут использованы для предоставления сертификата следующим по списку. Здесь есть ограничения по стоимости в 25 млн тенге. Мне кажется, люди найдут, если окажется, что большинство не найдут квартиры, я думаю, этот процесс обсуждаемый, и эти условия будут просто пересмотрены», - уточнил Жансултан Матаев.







