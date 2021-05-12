Бахыт Султанов: Ведется работа по насыщению рынка отечественными товарами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стабилизационных фондах Казахстана сформировано 57,2 тысяч тонн продуктов на сумму 7,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках стабилизации цен заинтересованными государственными органами применяются такие оперативные меры, как:

− меры антимонопольного реагирования (заключены 77 комплаенсов и вынесено 48 уведомлений);

− пришлось ввести предельные цены на яйца и подсолнечное масло;

− в стабилизационных фондах сформировано 57,2 тысяч тонн продовольствия на сумму 7,1 млрд тенге;

− предоставление льготного кредитования в рамках «оборотной схемы» (выделено 27,8 млрд тенге);

− на льготное кредитование в рамках «оборотной схемы» выделено в 27,8 млрд тенге. В ближайшее время предусматривается выделение дополнительных 4 млрд тенге;

− заключены контракты на форвардные закупки 36,3 тыс. тонн продукции на сумму 3,7 млрд тенге», - рассказал в ходе заседания Правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

По словам министра, в целях минимизации влияния мировых скачков цен на внутренний рынок ведется работа по насыщению рынка отечественными товарами.

«Планируется увеличить производственные мощности страны по 6 основным импортозависимым продуктам питания и довести обеспеченность внутреннего рынка за счет отечественных товаров к 2024 году до 100%», - отметил глава ведомства.

«В целях создания механизма стабилизации цен на долгосрочный период и обеспечения оптимального товародвижения от отечественного производителя до полки проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры – сети оптово-распределительных центров. Данная инфраструктура позволит выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок продукции», - добавил Бахыт Султанов.



