РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 12 Май 2021 | GMT +6

    Бахыт Султанов: Ведется работа по насыщению рынка отечественными товарами

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стабилизационных фондах Казахстана сформировано 57,2 тысяч тонн продуктов на сумму 7,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках стабилизации цен заинтересованными государственными органами применяются такие оперативные меры, как:

    − меры антимонопольного реагирования (заключены 77 комплаенсов и вынесено 48 уведомлений);

    − пришлось ввести предельные цены на яйца и подсолнечное масло;

    − в стабилизационных фондах сформировано 57,2 тысяч тонн продовольствия на сумму 7,1 млрд тенге;

    − предоставление льготного кредитования в рамках «оборотной схемы» (выделено 27,8 млрд тенге);

    − на льготное кредитование в рамках «оборотной схемы» выделено в 27,8 млрд тенге. В ближайшее время предусматривается выделение дополнительных 4 млрд тенге;

    − заключены контракты на форвардные закупки 36,3 тыс. тонн продукции на сумму 3,7 млрд тенге», - рассказал в ходе заседания Правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

    По словам министра, в целях минимизации влияния мировых скачков цен на внутренний рынок ведется работа по насыщению рынка отечественными товарами.

    «Планируется увеличить производственные мощности страны по 6 основным импортозависимым продуктам питания и довести обеспеченность внутреннего рынка за счет отечественных товаров к 2024 году до 100%», - отметил глава ведомства.

    «В целях создания механизма стабилизации цен на долгосрочный период и обеспечения оптимального товародвижения от отечественного производителя до полки проводится работа по формированию национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры – сети оптово-распределительных центров. Данная инфраструктура позволит выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок продукции», - добавил Бахыт Султанов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назначен руководитель аппарата акима Атырауской области
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!