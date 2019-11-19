Бахыт Султанов в приемной «Nur Otan» - какие вопросы поднимали граждане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В общественной приемной партии «Nur Otan» провел прием граждан министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из первых на прием министра пришел коммерческий директор ТОО «Хантер» Нурсеит Шорабеков по вопросу получения и реализации социального горюче-смазочного материала (сжиженного газа) в Карагандинской области.

По его словам, у него возникли трудности с поставкой социального сжиженного газа, точнее акимат перестал его поставлять.

«Я писал в местные исполнителные органы. Но не получил полноценного ответа. Прошло более месяца, работа стоит, нам не на что выплатить зарплату нашим сотрудникам, мы терпим убытки», - сказал он.

Пришедший на встречу директор Департамента по развитию газовой промышленности Министерства энергетики РК Куаныш Сарсекеев пояснил ситуацию. Как отметил чиновник, этот вопрос уже решен, и акимат Карагандинской области включил в список компаний для поставок сжиженного газа ТОО «Хантер».

«Мы этот вопрос совместно с партией «Nur Otan» возьмем на контроль. Мы свяжемся с акиматом Карагандинской области и выясним ситуацию. Даже если вопрос решен, будем держать на контроле», - сказал Бахыт Султанов.





Следующим на прием к главе Минторговли пришел столичный житель, инвалид третьей группы Марат Бейсенбаев. По его словам, он уже на протяжении нескольких лет не может получить место для открытия мастерской по пошиву и ремонту обуви.

«Я уже на протяжении 4-5 лет прошу место для открытия мастерской. Я был у заместителя акима города, в НПП «Атамекен и в социально-предпринимательской корпорации, но результата нет. Все отделываются лишь обещаниями», - заявил Марат Бейсенбаев.

В этой связи Бахыт Султанов попросил прояснить ситуацию в данном вопросе руководителя проекта «1000 сауда орны» Сакена Адильбекова, на что последний ответил, что документы Марата Бейсенбаева были направлены в НПП «Атамекен», теперь вопрос будет рассмотрен 22 ноября.

«Руководитель проекта пообещал, что вопрос будет решен. Мы тоже совместно с партией «Nur Otan» возьмем этот вопрос на контроль, думаю, что до пятницы вы получите ответ. Если ответа не будет, свяжитесь лично со мной, решим, я возьму этот вопрос на личный контроль», - пообещал Бахыт Султанов.







