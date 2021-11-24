Бахыт Султанов: В 2021 году объем инвестиций вырос на 43,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году объем инвестиций вырос на 43,3%. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внутренний товарооборот за 10 месяцев 2021 года составил 32,9 трлн тенге и вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 17,5%. В сравнении с 9 месяцами 2020 года вырос и объем привлеченных инвестиций на 43,3%.

Первое, для системного решения задачи по самообеспечению социально значимыми продовольственными товарами инициировано создание Национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры сети из 24 оптово-распределительных центров. Это позволит нам комплексно решить взаимоувязанные проблемы, возникающие в цепочке от производства до реализации и приведет, в конечном счете, к формированию целостной торговой инфраструктуры. Сегодня, в рамках первого этапа, начата работа по семи ОРЦ. Строительство остальных ОРЦ планируется завершить в 2024 году. В целом, по итогам реализации проекта экономический эффект составит порядка 1,5 трлн тенге. Будут привлечены инвестиции

в размере 152 млрд тенге и создано порядка 12 тысяч рабочих мест», – сказал Б. Султанов.

По словам министра, также будут модернизированы объекты нестационарный торговли. На сегодня из более, чем 500 универсальных торговых рынков, требуют модернизации 103. Принимаемые меры позволят повысить уровень цивилизованной торговли и культуры предпринимательской деятельности, улучшить налоговое администрирование и сократить теневую торговлю.